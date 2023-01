Saranno celebrati lunedì 16 gennaio i funerali dell'autotrasportatore andriese Domenico Calvano, 46 anni, per tutti "Mimmo Vaticano", che martedì sera attorno alle ore 22.30 sull'autostrada A14 nel tratto tra Ortona e Pescara Sud fu coinvolto in un tragico incidente stradale che gli è costata la vita.La salma Domenico Calvano arriverà dall'Abruzzo nel primissimo pomeriggio oggi, sabato 14 gennaio e sarà vegliata presso villa Eve "Eredi Vincenzo Ernesto " nei pressi del Santuario del SS. Salvatore.Come dicevamo le esequie saranno celebrate presso la parrocchia di Santa Maria Vetere, ad Andria, lunedì 16 gennaio alle ore 10. L'arrivo della salma è previsto per le ore 9.45.