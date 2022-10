Lavori Italgas: divieti al traffico veicolare su via Labroca, via Verzieri e via Daunia

Pubblicata sull'Albo Pretorio l'ordinanza dirigenziale n.290 del 13/10/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l'esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana per il Gas S.P.A., ha istituito su:(tratto compreso tra via can. M. Agresti e via F. Priorelli) la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione coatta, dal 19/10/2022 al 20/10/2022, dalle ore 7:00 alle ore 18:00;(tratto compreso tra via XX Settembre e via V. E. Orlando) la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione coatta, dal 20/10/2022 al 21/10/2022, dalle ore 7:00 alle ore 18:00;(tratto compreso tra via Lazio e viale Puglia) la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione coatta, dal 20/10/2022 al 21/10/2022, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.