Laboratori aziendali per “operatore agricolo” realizzati ad Andria

Un gruppo di ragazzi tra i 16 ed i 19 anni, corsisti dell'En.A.P. -Ente di addestramento Professionale di Andria-, hanno partecipato nei giorni scorsi ad un interessante laboratorio aziendale nell'ambito del corso IpFP-Istruzione e formazione professionale per "Operatore Agricolo", al fine di misurarsi in maniera pratica, con dei professionisti della filiera del settore ortofrutticolo, dalla produzione al commercio al dettaglio, all'ingrosso e alla grande distribuzione.Grazie al supporto della docente esperta in materia Prof.ssa Simonateresa Tondolo e dell'azienda "Ortofrutticola Saccotelli e di quella di "Natura e Qualità s.r.l.", entrambe di Andria, è stata realizzata una interessante sinergia tra ente di formazione Professionale ed aziende locali, affinché la formazione professionale possa realmente rappresentare un laboratorio di cultura e di crescita sociale, mettendosi in relazione con le realtà lavorative del territorio.En.A.P.-Ente di Addestramento Professionale da circa 60 anni sostiene i giovani in cerca di occupazione, i soggetti in condizioni di svantaggio sociale e coloro che hanno perso il lavoro, offrendo loro l'opportunità di acquisire nuove conoscenze per reinserirsi e di conquistare una propria dignità personale e professionale. I programmi e i progetti dell'En.a.P. Puglia hanno sempre avuto come primo obiettivo quello di coniugare le esigenze del mercato con le potenzialità e le competenze dei giovani che decidono di intraprendere un percorso formativo coerente ed efficace.L'agenzia formativa di Andria presente sul territorio da più di 20 anni, promuove lo sviluppo del sistema sociale, economico e produttivo locale, sia attraverso l'attivazione di percorsi di apprendimento flessibili e personalizzabili lungo l'intero arco della vita, sia attraverso l'erogazione di servizi alle imprese, alle scuole, alle pubbliche amministrazioni ed agli attori dello sviluppo locale.Sia l'azienda "Ortofrutticola Saccotelli" che "Natura e Qualità s.r.l.", hanno accolto gli allievi del corso IpFP-Istruzione e formazione professionale per "Operatore Agricolo", mostrando loro le attività giornaliere svolte, in particolare quanto prioritaria sia la salubrità degli alimenti e quindi di tutte le misure predisposte, atte allo scopo di prevenire, controllare e garantire una corretta manipolazione e trattamento degli alimenti.Se il team di "Natura & Qualità" attua un'attenta selezione delle materie prime, scegliendo le migliori, osservando freschezza, genuinità e tracciabilità dei prodotti prima di immetterli nella grande catena gastronomica, l'azienda "Ortofrutticola Saccotelli", da circa un secolo punto di riferimento dei prodotti ortofrutticoli, pone grande attenzione alla rintracciabilità e alla massima sicurezza igienico-sanitaria, oltr alla tracciabilità, sull'ortofrutta commercializzata.In entrambe le visite aziendali, i corsisti hanno toccato con mano professionalità e accuratezza nell'igiene degli ambienti e del personale addetto, attraverso un loro coinvolgimento e partecipazione attiva.L'En.A.P. Puglia di Andria sta accompagnando gli allievi al conseguimento della Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Puglia che permetterà un concreto inserimento lavorativo, scopo delle visite guidate e aziendali, per permettere il matching domanda-offerta di lavoro tra gli allievi professionalmente formati e i fabbisogni occupazionali del mondo del lavoro.Sulla scia del percorso che si avvia a conclusione, la direttrice dott.ssa Mariangela Bombini e la tutor ing. Angela Terrone, rivolgono l'invito ai giovani in età compresa tra i 15 e i 20 anni a frequentare il nuovo percorso gratuito triennale per "Operatore Agricolo" che offrirà formazione pratica, stage e/o apprendistato per oltre il 50% delle ore totali di corso previste.Per chi volesse maggiori informazioni su corsi in programma, contattar lo 0883.543392 oppure tramite mail enapandria@enappuglia.net, o seguire sui social- instagram: https://www.instagram.com/enap_andria/ - -facebook: https://www.facebook.com/enappuglia.andria.1485