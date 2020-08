La straordinaria estate dello Zenith: a Folgarida dal 9 al 16 agosto

Nemmeno il covid e il lockdown hanno tarpato le ali del centro Zenith. Anzi, possiamo con certezza affermare, che "il periodo di marzo e aprile ha rafforzato in noi l'idea di continuare a proporre iniziative, viaggi e intense emozioni ai nostri ragazzi specialmente abili", sottolinea in una nota il prof. Antonello Fortunato, responsabile dell'amato sodalizio cittadino."E a proposito di viaggi, dopo innumerevoli weekend fatti nel mese di maggio/giugno/luglio (Peschici, Lago di Scanno, Lecce, Maratea, Pozzuoli), ora ci accingiamo a vivere una settimana in Trentino precisamente a Folgarida. Dal 9 al 16 agosto i nostri ragazzi accompagnati dai volontari e da alcune famiglia vivranno l'atmosfera delle alte vette. Per loro sono previste escursioni ad alta quota e visite in località rinomate come Madonna di Campiglio e Ponte di Legno. Siamo sicuri che l'apice emotivo sarà raggiunto sul ghiacciaio del Pejo, dove ancora una volta dimostreremo che nulla è impossibile per chi crede nel diritto alla felicità per tutti".