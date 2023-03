La scuola “Cafaro” di Andria trionfa ai giochi matematici del Mediterraneo

Passione, impegno e talento per la Matematica: questi gli ingredienti che hanno portato Giovanni D'Avanzo, alunno frequentante la classe 1^ sez. A della Scuola secondaria di 1° grado "Cafaro", a salire sul gradino più alto del podio regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo.La gara si è svolta lo scorso 10 marzo presso l'I.C. "D'Azeglio-De Nittis" di Barletta per decretare il finalista di area/regionale dei Giochi promossi dall'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guidi", con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo. La competizione ha visto impegnati in questa fase 12 alunni dell'I.C. "Verdi-Cafaro" frequentanti le classi prime e seconde della secondaria di primo grado: un pomeriggio in cui i ragazzi si sono cimentati in quesiti di logica, aritmetica, geometria e combinatoria.Emozione ed esultanza da parte di tutta la Comunità scolastica quando al momento della proclamazione di Giovanni D'Avanzo quale vincitore della categoria S1-prima media che volerà a Palermo per partecipare alla finale nazionale e rappresentare la Puglia nella sua categoria. Non sono mancate parole di encomio all'alunno, ai docenti e a tutti i partecipanti alla competizione da parte del dirigente scolastico Grazia Suriano per il lusinghiero risultato che fa ben sperare per la finale nazionale che si terrà il prossimo 6 maggio a Palermo.