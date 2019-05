La reliquia di Sant’Antonio di Padova giunge ad Andria

Ore 18.30 accoglienza della Sacra Reliquia in piazza Municipio. Fiaccolata verso la Chiesa di San Francesco d'Assisi

Ore 19.00 solenne Eucarestia presieduta dal Rev. P. Donato Sardella , Vicario Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise

Ore 20.00 Fiaccolata con la Reliquia verso la Chiesa di S.Maria Vetere. Arrivo in Parrocchia e Supplica al Santo di Padova

Ore 22.00 Vegliando con Antonio di Padova. La Chiesa resta aperta fino a mezzanotte.

Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dai Frati Minori Conventuali della Basilica di Padova. In mattinata visita delle scolaresche

Ore 12.00 preghiera del Rosario con le Meditazioni di Sant'Antonio

Ore 18.00 preghiera con i bambini del catechismo, i catechisti e gli animatori dell'oratorio

Ore 19.00 solenne Eucarestia presieduta dal M.R.P. Alessandro Mastromatteo , ministro provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise, con la partecipazione di tutti i bambini di Prima Comunione. Benedizione della Sacra Icona dell'anno Giubilare e Intronizzazione in Chiesa.

, ministro provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise, con la partecipazione di tutti i bambini di Prima Comunione. Benedizione della Sacra Icona dell'anno Giubilare e Intronizzazione in Chiesa. Ore 20.00 "Esultino i cieli". Concerto spirituale con musiche settecentesche inedite a cura dell' Esemble "Laudate Dominum", diretto dal M° Pierluigi Mazzoni. La chiesa resta aperta fino a mezzanotte.

Ore 7.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Don Gianni Massaro, Vicario generale della Diocesi di Andria. Saluto della sacra reliquia con l'atto di affidamento a Sant'Antonio di Padova. Partenza della sacra reliquia per la città di Padova.

La sacra reliquia di Sant'Antonio di Padova, accompagnata daidella Basilica del Santo, giunge ad Andria e qui sarà possibile pregare a partire da stasera,presso la parrocchia diLa reliquia "ex massa corporis" è conservata in un busto dorato, raffigurante il frate portoghese con in braccio il Bambino Gesù, dal peso di circa 18 kg, ed è stata estratta dalla tomba dal Santo nel corso della ricognizione del 1981.Ecco il programma dettagliato delle manifestazioni:L'evento, patrocinato dal Comune di Andria, è stato organizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Vetere e l'Associazione "Insieme…Tu Astro".