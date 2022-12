La Regione assegna oltre 148mila euro alla Bat per contributi all’acquisto di attrezzature sportive

Oltre 1 milione e 300 mila euro di contributi per l'acquisto di attrezzature sportive per 216 tra associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni e anche 15 Comuni che hanno partecipato all'avviso "F" del programma operativo Sport 2022."Mai avevamo registrato un numero di domande così elevato, in tutto 1.106, che è stato matematicamente impossibile soddisfare malgrado avessimo incrementato di un milione di euro il budget inizialmente previsto in 350 mila euro", spiega il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti,, anticipando che "con l'anno nuovo apriremo subito un nuovo avviso provando a soddisfare un numero ancora più ampio di soggetti che animano il movimento sportivo pugliese".Piemontese ha voluto ringraziare tutto il personale della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti, che ha tempestivamente concluso un'istruttoria particolarmente complessa perché, al di là degli elementi formali e dell'arrivo in ordine cronologico delle domande, c'era da verificare i soggetti già beneficiari di contributi regionali legati ai PO Sport e riposizionarli dopo chi non vi avesse mai avuto accesso.Nel dettaglio per provincia: a 38 soggetti della Città metropolitana di Bari sono stati riconosciuti 252 mila e 574,38 euro complessivamente; 95 mila e 990,53 euro a 15 della provincia di Brindisi;249 mila e 509,53 euro a 41 della provincia di Foggia; 401 mila 787,14 euro a 69 soggetti della provincia di Lecce; 198 mila e 411,61 euro a 32 della provincia di Taranto.Come detto, tra i beneficiari ci sono anche 15 Comuni pugliesi a cui sono stati riconosciuti importi oscillanti tra i 7 e i 9 mila euro. Si tratta dei Comuni di Gravina di Puglia e Sannicandro di Bari nella Città metropolitana di Bari; Minervino Murge nella BAT; Accadia, Ischitella, Rocchetta Sant'Antonio e Roseto Valfortore in provincia di Foggia; Copertino, Cursi, Gallipoli, Lequile e San Cesario di Lecce in provincia di Lecce; Grottaglie, Lizzano e Monteparano in provincia di Taranto.Visto il grande numero di domande pervenute è stato spostato al 28 febbraio 2023 il termine previsto dall'Avviso per l'acquisto delle attrezzature sportive. Pertanto, ai fini della liquidazione del contributo, in sede di rendicontazione saranno considerati finanziabili esclusivamente gli acquisti effettuati entro il 28 febbraio 2023, che diventa anche il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione.Erano già stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 15 dicembre scorso, identificabili attraverso codici per tutelarne i dati sensibili, le domande di contributo provenienti da atleti paralimpici o persone disabili che vogliono avviarsi alla pratica sportiva. Con importi oscillanti tra i 300 mila e il massimo concedibile dei 12 mila euro, sono stati riconosciuti contributi per l'acquisto di attrezzature a 25 atleti adulti, a 2 atleti minori di 18 anni, a 10 adulti e a 4 minorenni che intendono avviarsi o che abbiano da poco iniziato la pratica di un'attività sportiva."Questo è il segno più percepibile di cosa significhino le politiche che la Regione Puglia denomina Sport per Tutti – ha concluso Piemontese – perché, spesso, questi contributi regionali danno una svolta positiva impensabile alla vita di un ragazzino che sogna di praticare una disciplina e che riesce a farlo con strumenti speciali spesso per la sua famiglia troppo costosi".