Entrano nel vivo le celebrazioni per la chiusura del 30esimo anniversario della Confraternita di Misericordia di Andria. Allestito sin dal primo pomeriggio il grande campo sanitario e di protezione civile in piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) grazie al certosino lavoro dei volontari giallociano. In Piazza alcuni dei mezzi logistici e tecnici, il grande posto medico avanzato (un vero e proprio ospedale da campo), le tensostrutture e le specialistiche delle Misericordie.



A partire da sabato mattina vi sarà una folta e costante partecipazione delle scuole superiori della città di Andria che potranno visitare le strutture operative e formarsi con attività di primo soccorso. Nel pomeriggio di ieri, invece, spazio al progetto "I luoghi del cuore" nato grazie alla collaborazione sia con la Diocesi di Andria ed in particolare la Pastorale della Salute e sia con l'Officina San Domenico. Nelle sale della struttura del centro storico andriese, infatti, è stato realizzato un corso BLSD certificato in cui a formarsi sono stati un referente per ogni parrocchia della città di Andria. Già arrivato in Puglia anche il Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia il Dr. Domenico Giani che nella giornata di sabato effettuerà una visita istituzionale all'interno della realtà andriese.

A partire dalle 10, invece, ci sarà l'evento clou dei festeggiamenti con il convegno all'interno della Sala Consiliare di Palazzo di Città dal titolo "La Protezione Civile tra la gente, per la gente: l'esempio di 30 anni di attività della Misericordia di Andria". Testimonianze istituzionali, volontari e partner per raccontarsi e raccontare cosa rappresenta per la comunità la confraternita andriese. Alla presenza del Sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, dei rappresentanti regionali, della deputata del territorio l'On. Mariangela Matera e delle autorità civili, religiose e militari.Nel pomeriggio, poi, assemblea regionale presso il Museo Diocesano ed alle 18 l'inaugurazione del progetto "Centro Storico Cardioprotetto" con la donazione di 4 defibrillatori (a cura della Misericordia, dell'azienda Florigel e dell'attività commerciale Capomulino) che saranno posizionati in luoghi pubblici a disposizione h24 della comunità in diversi punti del centro antico. A sera, invece, il progetto "Una Vita al Volante", in collaborazione con la Polizia Locale per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida in stato di ebrezza.