La professoressa Giovanna Bruno ripropone la sua candidatura nel centrodestra

In vista delle elezioni amministrative di Andria, la professoressa Giovanna Bruno torna a mettersi in gioco riproponendo la sua candidatura come consigliere comunale nella lista "Lega Salvini Puglia", a fianco del candidato a sindaco di centrodestra Antonio Scamarcio.La candidata si presenta forte della sua determinazione e della sua esperienza politica maturata nella precedente amministrazione comunale.«Sono pronta ad offrire il mio impegno per Andria. Ho scelto di non abbandonarla, ma di continuare a servirla e a lottare per essa, coerentemente con quella che è la mia idea politica nel centrodestra – ha dichiarato la docente –. Tutte le competenze che ho acquisito durante la precedente amministrazione comunale, dapprima come Consigliere di Maggioranza, poi come Presidente della Quarta Commissione "Istruzione, Cultura e Ambiente" ed infine, come Assessore agli Affari Generali, mi piacerebbe metterle a disposizione dell'intera comunità cittadina. Perché l'impegno politico non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo all'insegna della coerenza e non di opportunisti cambi di casacca.Negli ultimi dieci anni, malgrado le difficoltà, sono state messe in campo dal centrodestra molteplici provvedimenti a favore dei cittadini, avviando un vero e proprio processo di cambiamento e rinnovamento per la città di cui, spero, io possa essere partecipe nel miglior modo possibile.In qualità di docente e particolarmente sensibile, pertanto, alle problematiche legate al mondo dei giovani, i primi ambiti di intervento riguarderanno le famiglie e gli adolescenti. E' importante mettere al centro dell'impegno politico la cultura, l'educazione civica, la scuola, i servizi sanitari, la sicurezza, la bellezza e tutte quelle realtà che possano contribuire alla crescita di cittadini sani e responsabili.Bisogna potenziare l'offerta educativa a supporto delle famiglie con genitori che lavorano. Aiuti alle famiglie con l'impegno per l'individuazione di iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche. Insomma, vorrei una città in cui tutti si sentano ascoltati e protetti dall'amministrazione, in cui i giovani possano vivere in un luogo pulito e sicuro, con tutti i servizi essenziali funzionanti».Consapevole delle potenzialità della città e fortemente convinta del programma elettorale di Scamarcio, Giovanna Bruno ha deciso di cimentarsi in questa nuova sfida: «Chiedo semplicemente che la cittadinanza mi accordi fiducia – ha concluso la prof.ssa Bruno– per tornare a credere in un futuro migliore».