La parrocchia di S. Maria Vetere si appresta a festeggiare il suo patrono, Sant'Antonio

Nei prossimi giorni dal 30 maggio 2019 al 22 giugno 2019 la comunità parrocchiale di Santa Maria Vetere di Andria, guidata dai Frati minori, si accinge a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio patrono della comunità Parrocchiale.ore 18.20 Corona Francescana e Tredicina in via Sinisiore 19.00 S. Messa presieduta dal parroco, fr. Rocco Iacovelli31 maggio (venerdì):ore 18.20 Corona Francescana, Tredicina e S. Messa in via De Cristoforisore 18.20 Corona Francescana, Tredicina e S. Messa in via Vitaliano2-6 giugno: Tredicina animata da Fr. Domenico Maria Mirizzi, ofm capp2 giugno (domenica): Accensione della Lampada Votiva dinanzi al Santoore 19.00 S. Messa per i fratelli ammalati e Processione Eucaristica in chiesaore 20.30 III Memorial Alessandro, triangolare di calcio in favore dell'associazione AGAPE a sostegno dei bambini malati di leucemiaore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal M. R. P. Alfredo Marchello, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Pugliaore 20.30 A tavola con GESU'Adorazione Eucaristica in oratorio, a seguire: Agape fraterna comunitariaore 19.00 S. Messa e benedizione dei Bambiniore 20.30 festa e giochi per bambini e ragazzi in oratorio8-10 giugno: Tredicina animata da Fr. Michele Sardella, ofmgiornata di solidarietà per i bisognosiore 9.00/12.30 e ore 17/21.30 raccolta nella sala S. Francescoore 19.00 S. Messa per il mondo della Caritàore 20.30:in Cattedraleore 10 S. Messa presieduta dal parroco e presentazione dei candidati al Sacramento della Cresimaore 18.00 Tredicina e S. Messa in chiesaore 19.30rievocazione storica del "Transito di sant'Antonio" : l'ultimo viaggio del Santo da Camposampiero al santuario dell'Arcella.Itinerario del corteo:piazza s. Maria Vetere, via Labroca, via Priorelli, via Cirillo, via Annunziata, via Manthonè, via Porta Nuova, via Federico II di Svevia, via Corrado IV di Svevia, Piazza La Corte, Piazza Duomo, via Mons. Di Donna, via D. De Anellis, Piazza Catuma, via Vaglio, via La Corte, via Flavio D'excelsis, via Flavio Giugno, via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra, via s. Maria Vetere, chiesa.ore 20.00 Solenne Pontificale in Cattedrale presieduto dal nostro Vescovo Luigi Mansiore 19.00 Celebrazione Eucaristica dal M. R. P. Alessandro Mastromatteo, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e MoliseConsegna della chiave della Parrocchia al SantoBenedizione di coloro che portano il nome di AntonioFiaccolata con la Reliquia del Santo verso la Casa di Riposo S. Giuseppeore 20.30 Solenne transito di S. AntonioBenedizione dei portatori e portatrici del Santoore 07.00 Canto solenne delle Lodiore 07.30 - 09.00 Ss. Messein mattinata Giro Bandistico Città di Bitetto per le vie del quartiereore 17.00 Esibizione dell'orchestra musicale in piazza s. Maria Vetereore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di AndriaPreghiera per il mondo del lavoroper le seguenti vie:piazza s. Maria Vetere, via P. Savarese, via Cap. N. Cicco, via Merra, via Saccotelli e Lotti, via Ten. Falco, via Avv. Sgarra, via Broschi, via Brunforte, via De Deo, via Annunziata, via Filangieri, via Mastropasqua, via Priorelli, via s. Maria Vetere, chiesa.al rientro della processione Spettacolo pirotecnicoore 19.00 S. Messa e benedizione degli anzianiore 20.00 Spettacolo "Se mi butti non vale" a cura dei bambini e ragazzi della Parrocchiaore 19.00 S. Messa e benedizione dei Giovani e degli Studenti16 giugno(domenica):ore 19.00 Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento e canto del Te Deum, presieduta da fr. Luigi Riccio ofmore 21.00 "U MBRUGL " Commedia Teatrale in vernacolo andriese a cura dei giovani e adulti sulla piazza della parrocchiaEstrazione dei Biglietti della Lotteria della festa22 giugno (sabato): in oratorioore 20.00 "Festa della Famiglia" benedizione dei Genitori ed Educatori, serata di animazione guidata dal Rev. don Mimmo Massaro, Responsabile Diocesano Pastorale FamiliareVi invitiamo a partecipare con fede ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio.