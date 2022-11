“La Guerra di Rocco”, ad Andria una rappresentazione di grande attualità

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 20.00 presso l'auditorium "Mons. Di Donna", parrocchia SS. Sacramento di Andria, viene proposto lo spettacolo intitolato "La Guerra di Rocco" proposto dall'associazione "Amici Di San Vittore O.N.L.U.S." con l'attore pugliese Massimo Giordano che teatralizza la storia autentica della guerra del '15-'18 –con le battaglie dell' Isonzo, Caporetto, Monte San Michele, Gorizia, Vittorio Veneto-, fatti che potrebbero raccontare ogni guerra, in ogni angolo del mondo.Si tratta di uno spettacolo particolarmente importante perché di grande attualità: stiamo vivendo la guerra a livello globale non solo perché in Ucraina c'è un invasore ma perché il conflitto ha avuto una risonanza universale e ne stiamo vedendo le conseguenze.Don Riccardo Agresti, responsabile con Don Vincenzo Giannelli del progetto diocesano "Senza Sbarre" sottolinea come questo rappresenti "un momento artistico culturale ma anche spirituale di ciò che comporta la guerra, dal quale si trae anche un beneficio perché attraverso la cultura si genera la solidarietà". Lo stesso ringrazia l'attore Massimo Giordano "che si è messo a disposizione offrendo la sua arte, la sua umanità e soprattutto la sua sensibilità nei confronti del Progetto, ma anche la comunità della parrocchia SS. Sacramento che ne fa virtù e per l'aiuto che dà nei confronti di chi è più bisognoso. Si invitano soprattutto coloro che amano il teatro a non perdersi questa serata fantastica all'insegna della riflessione e della solidarietà. Un'occasione per conoscere un pezzo di storia e per riflettere su come ognuno di noi fa la storia".L'attore ha espresso il desiderio di mettere gratuitamente la sua arte a disposizione del Progetto diocesano "Senza sbarre". Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto per sostenere il questo progetto.I biglietti sono disponibili presso la parrocchia del SS. Sacramento.