La FIALS Puglia dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori della Sanità pugliese 

Lo stallo del confronto con l'Assessorato ed il Dipartimento Promozione della Salute ha spinto la FIALS anche a chiedere, circa un mese fa e più precisamente il 23/10/2023 un confronto diretto con il Presidente Michele Emiliano al fine di ottenere l'esigibilità di diritti dei lavoratori, ma anche questo richiesta è rimasta senza riscontro.Non è più rinviabile questa situazione. E' divenuto improcrastinabile dare risposte certe - sottolinea Massimo Mincuzzi, Segretario generale regionale FIALS- in ordine a:- stabilizzazione dei precari, pagamento della premialità covid-19 con un ritardo di oltre tre anni ai lavoratori delle SANITASERVICE ed agli autisti del 118, lo sblocco delle assunzioni delle SANITASERVICE e la copertura dei posti lasciati vuoti per pensionamento nelle Aziende Sanitarie pubbliche, l'aggiornamento del valore economico delle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa, l'esigibilità del diritto alla libera professione da parte dei professionisti sanitari non appartenenti all'area della dirigenza, etc. etc.Da ultimo abbiamo chiesto all'istituzione regionale di riconoscere, alla pari di quanto già fatto in molte altre regioni d'Italia come la Lombardia, il Lazio ed altre regioni del paese, l'acconto per anticipo del rinnovo del CCNL Comparto Sanita, in applicazione dell'art. 3 del D.L. 18/10/2023 n. 145, con erogazione in busta paga a DICEMBRE 2023 delle relative somme, ma anche su questo tema nessun riscontro è stato dato dalla Regione Puglia.Per la FIALS Puglia la misura è colma e pertanto -ha proseguito Mincuzzi- chiameremo i lavoratori ad una grande manifestazione pubblica di protesta, da tenersi nei pressi della Presidenza della Giunta Regionale, per ottenere i sacrosanti diritti dei lavoratori della sanità, che giustamente sono stati appellati "EROI" durante la pandemia ma dei quali l'istituzione regionale si è forse dimenticata troppo presto. La FIALS Puglia proclama pertanto lo stato di agitazione del personale del S.S.R. e riunirà ad horas gli organismi dirigenti per stabilire data e modalità di organizzazione della manifestazione regionale", ha quindi concluso Massimo Mincuzzi.