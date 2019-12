Social Video 52 secondi Ad Andria l'assemblea provinciale della Lega Puglia (1) Altri video: Ad Andria l'assemblea provinciale della Lega Puglia (2) 1 minuto Ad Andria l'assemblea provinciale della Lega Puglia (3) 2 minuti

Prosegue il lavoro dellar in vista delle. E' stato un fine settimana intenso per i vertici locali e regionali, impegnati nelle assemblee provinciali del partito: ieri sera, sabato 30 novembre, è stata la volta della città di Andria, appuntamento svoltosi nella Sala Convegni "Pasquale Attimonelli" in corso Cavour con una nutrita partecipazione. Tra le delegazioni giunte dalla Bat, vi erano anche il Commissario cittadino e quello di Margherita di Savoia, rispettivamenteoltre a numerosi esponenti della passata giunta di centro destra al Comune di Andria. All'assemblea provinciale della BAT è intervenuto anche una rappresentanza dei vertici nazionali nella persona dell'già sottosegretario agli Interni con. Nelle idee espresse durante l'assemblea, il«Stiamo facendo un grande lavoro - ha dichiarato- per creare una proposta programmatica che risponda alle esigenze della Puglia e dei pugliesi. Credo che questa regione meriti molto di più rispetto a quanto avuto con il governo degli ultimi anni». Presente all'assemblea anche l', Commissario per lae componente dell: «Bisogna portare avanti le tematiche che Matteo Salvini e i leader nazionali della Lega stanno sostenendo per un processo di cambiamento del nostro Paese. Abbiamo bisogno di cambiare l'Italia con misure nuove ed efficaci, soprattutto in Puglia dove si registra una situazione deficitaria sotto diversi aspetti».«I nostri ragazzi stanno facendo un grande lavoro in Puglia, - sostiene ildove c'è grande attenzione e interesse alle politiche di Matteo Salvini. I risultati delle ultime elezioni europee hanno dimostrato che il nostro progetto ha sostanza e credibilità, e soprattutto può fornire risposte importanti al Paese, invece chi è attualmente al Governo non sta tutelando gli interessi dell'Italia. Per quanto riguarda la Puglia, presto arriverà un nome, ma prima ancora è necessaria una programmazione all'altezza dei bisogni dei pugliesi».