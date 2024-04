L’andriese Grazia Cilli ha vinto il Concorso Miglior Sommelier Junior di Puglia

L'andrieseha vinto iltenutosi nella serata di martedìpresso le sedi l'. Al Concorso regionaleorganizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia –BAT Svevia hanno preso parte gli studenti degli Istituti Professionali Alberghieri che frequentano le classi quarte e quinte.All' apertura della giornata è stato letto dal commissario nazionale concorsi AIS Italia,, il messaggio inviato dal presidente dell'AIS Italia,: """Un saluto e un ringraziamento ai docenti delle scuole alberghiere, a tutta AIS Puglia, a tutti i partecipanti a tutti i presenti alle prove del concorso . Anche a me sarebbe piaciuto tantissimo essere presente ma purtroppo una sovrapposizione di impegni me lo ha impedito. Per i tutti i partecipanti al concorso, queste occasioni sono importantissime perché permettono ai concorrenti di approfondire la conoscenza dei territori attraverso uno straordinario simbolo di promozione degli stessi che è il vino. Poi di confrontarsi tra di loro, di crescere, di acquisire consapevolezza e autostima, elementi importantissimi, se non determinanti, per i sommelier appunto, ormai veri e propri comunicatori, che hanno il compito, in qualunque ambito si trovino, di elevare sempre di più la cultura del vino, promuovendolo e valorizzandolo, perché questo straordinario prodotto oltre ad essere un grande protagonista della nostra tavola è anche una colonna portante del settore agroalimentare, nonché della nostra economia. Un abbraccio virtuale a tutti e speriamo di vederci alla prossima occasione."""Ilsi è articolato in due sessioni: quella della mattina, che ha visto i partecipanti rispondere al questionario riguardante la viticoltura, enologia ed enografia nazionale, la conoscenza dei vini della regione e, in generale, dei vini italiani; mentre nella seconda, quella pomeridiana le tecniche di servizio del Sommelier (stappatura di una bottiglia di vino, decantazione), presentazione di cocktail ufficiali IBA, distillati e vini speciali, la degustazione (analisi organolettica secondo metodo AIS) e l'abbinamento cibo-vino. La Giuria ha la competenza di valutare Le prove scritte, orali e pratiche sono state valutate da una giuria composta:Presidente Emerito AIS Puglia;, commissario nazionale concorsi AIS Italia;miglior sommelier di Puglia;, miglior sommelier Junior Puglia 2022.Al termine delle sessioni è stata proclamata vincitriceal quinto anno presso l'Istituto Alberghiero di Molfetta, dell'indirizzo Servizi di Sala e vendita che ha dedicato la vittoria alla tutta la sua scuola, dal dirigente Antonio Natalicchio, ai docenti ed in particolare al professor Pepe Gerardo che l'ha accompagnata a Canosa. Sul podio altre due donne Samuele Carla ed Eulisse Giusy al quarto anno dell'indirizzo Servizi di Sala e vendita pressoimpegnata da anni alla valorizzazione dei tratti identitari e delle vocazioni dei territori del comparto agroalimentare regionale. L'con la sua formazione ed i tanti eventi organizzati nei dettagli sui territori regionali, contribuisce con grande incisività sui mercati nazionali ed esteri, a far conoscere la qualità dei prodotti, raccontando la storia e l'identità dei territori di Puglia. Ilquello di contribuire a valorizzare la professione del sommelier in ambito regionale e a incrementare la conoscenza e la divulgazione delle realtà vitivinicole del territorio.