Insegnanti a scuola di Protezione Civile presso il Dipartimento regionale

Gli insegnanti tornano...a scuola. Parte domani, 7 ottobre, presso la sede della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, il programma formativo nato dall'intesa tra MIUR e Dipartimento nazionale di protezione civile, rivolto agli insegnanti, con l'obiettivo di Introdurre la materia "Protezione Civile" in tutti i programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado per rafforzare e diffondere una cultura interdisciplinare basata sulla prevenzione. Il percorso formativo per gli insegnanti si svilupperà nell'arco di 5 giornate, a partire da domani per tutta la settimana, con lezioni frontali tenute da funzionari del Dipartimento di Protezione Civile, della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e da figure esperte nei vari ambiti di PC.Ci saranno anche verifiche pratiche ed attitudinali. Il primo step del progetto è la formazione di 6 referenti provinciali scelti dall'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale la Protezione civile regionale ha già siglato un'intesa. I passi successivi saranno la formazione, a cascata, di docenti -tra cui alcuni provenienti da Andria- e, quindi, degli studenti per sviluppare un senso di cittadinanza attiva e cittadini resilienti.