Influenza Andria
Influenza Andria
Vita di città

Influenza, super afflusso nei pronto soccorso nei giorni del picco

Nella Bat 140 accessi al giorno, 300 all'Epifania

Andria - sabato 10 gennaio 2026 14.42
Una media di 140 accessi nei pronto soccorso della provincia Barletta-Andria-Trani (nella sola giornata del 6 gennaio gli accessi sono stati quasi 300). Sono i numeri che si registrano in questi giorni considerati di picco influenzale.

Super afflusso nei pronto soccorso di tutta la Puglia legati al picco di influenza. Dai dati aggiornati in tempo reale sul portale di Puglia Salute, emerge che tutte le strutture sanitarie della regione hanno registrato centinaia di accessi.

L'incidenza per la Puglia è di 15,8 casi ogni mille residenti, a fronte di una media nazionale di 14,5 per mille. I pugliesi colpiti dall'influenza sono circa 150mila nelle ultime due settimane. E i medici tornano a consigliare la vaccinazione come unico strumento per difendersi.
  • influenza
"Dalla Regione atti illegittimi ". Non si è fatta attendere la reazione dei medici
10 gennaio 2026 "Dalla Regione atti illegittimi". Non si è fatta attendere la reazione dei medici
Le Misericordie dal Papa, presente anche una delegazione pugliese
10 gennaio 2026 Le Misericordie dal Papa, presente anche una delegazione pugliese
Altri contenuti a tema
Influenza, De Lillo (Omceo Roma): "Medici base già chiesto dosi necessarie vaccino" Attualità Influenza, De Lillo (Omceo Roma): "Medici base già chiesto dosi necessarie vaccino" "Il sistema si sta preparando al meglio"
Influenza: dieta mediterranea alleata contro i malanni di stagione Territorio Influenza: dieta mediterranea alleata contro i malanni di stagione La Puglia risulta una delle regioni maggiormente colpite dall’influenza nella prima settimana di gennaio
Influenza, in Puglia tasso più basso della media nazionale ma curva ancora in crescita Attualità Influenza, in Puglia tasso più basso della media nazionale ma curva ancora in crescita L’assessore alla sanità, Raffaele Piemontese: “Bene le vaccinazioni, ma teniamo alta ancora l’attenzione”
Influenza, pubblicata la Circolare con le raccomandazioni per la stagione 2024-2025 Attualità Influenza, pubblicata la Circolare con le raccomandazioni per la stagione 2024-2025 Le raccomandazioni annuali per l'uso dei vaccini antinfluenzali in Italia
Consumi: guerre e influenza spingono 78% dei consumatori “a caccia” di contadini. Risale la spesa a domicilio Territorio Consumi: guerre e influenza spingono 78% dei consumatori “a caccia” di contadini. Risale la spesa a domicilio E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, sulla base delle rilevazioni nei mercati dei contadini di Campagna Amica in Puglia
Salgono in Puglia i casi di influenza: anche la tavola gioca un ruolo strategico Territorio Salgono in Puglia i casi di influenza: anche la tavola gioca un ruolo strategico Oltre a frutta a verdura ricca di antiossidanti non devono mancare latte, uova e alimenti ricchi di elementi probiotici quali yogurt e formaggi
Influenza stagionale: superato picco in Puglia bambini i più colpiti Attualità Influenza stagionale: superato picco in Puglia bambini i più colpiti Coldiretti Puglia, la salute a tavola contro malanni invernali
Influenza, contagi in crescita. Non c'è ancora il picco Territorio Influenza, contagi in crescita. Non c'è ancora il picco Monitoraggio della rete dei medici sentinella
Incidente in monopattino, grave un 12enne ad Andria
10 gennaio 2026 Incidente in monopattino, grave un 12enne ad Andria
Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
10 gennaio 2026 Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
10 gennaio 2026 Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino "
10 gennaio 2026 Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino"
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici "
10 gennaio 2026 Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici"
Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna " su "Sistemi educativi e devianza "
10 gennaio 2026 Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna" su "Sistemi educativi e devianza"
Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno
10 gennaio 2026 Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno
On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni "
10 gennaio 2026 On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.