Influenza, super afflusso nei pronto soccorso nei giorni del picco

Una media di 140 accessi nei pronto soccorso della provincia Barletta-Andria-Trani (nella sola giornata del 6 gennaio gli accessi sono stati quasi 300). Sono i numeri che si registrano in questi giorni considerati di picco influenzale.Super afflusso nei pronto soccorso di tutta la Puglia legati al picco di influenza. Dai dati aggiornati in tempo reale sul portale di Puglia Salute, emerge che tutte le strutture sanitarie della regione hanno registrato centinaia di accessi.L'incidenza per la Puglia è di 15,8 casi ogni mille residenti, a fronte di una media nazionale di 14,5 per mille. I pugliesi colpiti dall'influenza sono circa 150mila nelle ultime due settimane. E i medici tornano a consigliare la vaccinazione come unico strumento per difendersi.