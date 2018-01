Incontro "Don Lorenzo Milani ci aspetta nel futuro"

La Biblioteca diocesana "S. Tommaso d'Aquino", in collaborazione con la Caritas diocesana e il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria, ha promosso per giovedì 1° Febbraio 2018, alle ore 19,30 presso l'Officina S. Domenico un incontro sulla figura di don Lorenzo Milani, educatore, testimone e profeta, dal titolo "Don Lorenzo Milani ci aspetta nel futuro".A parlarne il Prof. Sergio Tanzarella, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ed esperto conoscitore della figura di don Lorenzo nonché curatore dell'opera omnia di Don Milani (Mondadori, 2017). In particolare, il docente si soffermerà sul recente volume "Lettera ai cappellani militari e Lettera ai giudici" (Il Pozzo di Giacobbe 2017), in cui cura l'edizione critica della lettera di Lorenzo Milani del febbraio 1965 ai cappellani militari e di quella del 18 ottobre dello stesso anno ai giudici (in realtà una memoria difensiva per il processo che egli dovette subire come conseguenza alla prima lettera). Nella lettera ai cappellani don Milani, con uno scritto di altissimo valore morale e civile in cui chiede rispetto per chi accetta il carcere per l'ideale della nonviolenza, interviene in difesa dei giovani italiani obiettori di coscienza, accusati di essere dei vili dai cappellani militari della Toscana.Sono invitati giovani, educatori, adulti e tutti coloro che hanno a cuore la cura dell'umano e una fede pensata.