Un grave incidente stradale con feriti si è verificato oggi, giovedì 3 febbraio, poco dopo le ore 16 all'incrocio tra via Fleming e viale Istria.Un'Audi ed una Peugeot si sono impattate per cause ancora in corso di accertamento. I due conducenti sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni gravi e trasportato in codice giallo al locale Pronto soccorso del "Bonomo" di Andria da un'ambulanza del servizio 118.L'urto è stato così violento che non solo è stato necessario l'ausilio dei mezzi di soccorso per spostare gli automezzi dalla carreggiata, da dei segnali stradali sono stati completamente divelti.Sul posto con il personale del 118 anche agenti del Nucleo Pronto intervento della Polizia locale.