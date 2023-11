Incidente mortale sul lavoro ad Andria: muore all'interno di un oleificio un 38enne

Incidente mortale sul lavoro ad Andria questa sera, martedì 7 novembre, poco prima delle ore 19. Per cause in corso di accertamento un 38enne di Andria, Raffaele Sardano, è deceduto mentre era al lavoro all'interno di un frantoio oleario dove lavorava, l'Azienda olearia "AGROLIO SRL" sita sulla provinciale 231 che da Andria porta a Canosa di Puglia, a pochi chilometri dal centro abitato, km 55+120.Inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto con i sanitari del servizio 118, i Vigili del Fuoco da Barletta, anche i poliziotti della Questura di Andria e del gabinetto della Scientifica che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per comprendere appieno le ragioni di questa drammatica morte sul lavoro.