Incendio discarica San Nicola La Guardia: M5S chiede sopralluogo di Arpa e Comune

L'incendio di questo pomeriggio all'interno della discarica chiusa di San Nicola La Guardia, ripropone il tema della sua sicurezza e della salvaguardia della salute pubblica. Registriamo l'intervento dell'avv. Michele Coratella del M5S."A dicembre scorso, abbiamo denunciato la gravissima situazione della discarica di San Nicola la Guardia, chiusa nel 2017 grazie al MoVimento 5 Stelle per gravi irregolarità.La Regione Puglia e l'Arpa, come da noi ripetutamente denunciato, a dicembre scrissero che eravamo di fronte a un 'preoccupante quadro sanitario e ambientale', dovuto alla mancanza di copertura impermeabile dei rifiuti e alla presenza di percolato che può arrivare ad oltre 12 metri. Un palazzo di 4 piano di percolato. Nel frattempo pare che la Regione, con diversi stanziamenti, abbia messo circa 10 milioni di euro a disposizione della bonifica e messa in sicurezza.Oggi, dopo qualche mese, scopriamo che avvengono incendi (ricordiamoci che le discariche liberano anche biogas) dove serve l'intervento di ben 4 squadre dei Vigili del Fuoco.Cosa sta succedendo nella discarica comunale di Andria?Chiediamo subito un sopralluogo con Arpa e Comune, con pubblicazione delle risultanze.Senza dimenticarci che affianco vogliono realizzare una nuova discarica", ha concluso l'avv. Michele Coratella.