Inaugurato al Liceo "Carlo Troya" di Andria il murales dedicato a Michele Palumbo

Il volto di Michele Palumbo sulla parete laterale esterna del Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria. È stato inaugurato ieri mattina da tutta la comunità scolastica con la preside Dora Guarino il murales dedicato al professore di Storia e Filosofia, giornalista, illuminista, scomparso prematuramente a marzo del 2017: un progetto posto dall'associazione Andriaground Aps al centro del progetto "Il Club della memoria" che il Comune di Andria ha candidato, con successo, ai fondi della misura regionale "Sthar Lab-Street Art".Il murales è stato realizzato dall'artista Daniele Geniale, che ha rappresentato in forma artistica la figura del giornalista e docente andriese con gli elementi che hanno caratterizzato i suoi studi e le sua produzione: elementi raffiguranti un tema, un volto, un motto che ha contribuito, insieme agli altri, alla formazione dell'opera intera, ovvero dell'uomo, docente, giornalista. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, il Vescovo della nostra diocesi Mons. Luigi Mansi, la consigliera regionale Grazia Di Bari, l'assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari, la Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Giuseppina Lotito, altri dirigenti scolastici delle scuole cittadine, la famiglia Palumbo, l'autore del murales, Daniele Geniale e Bianca Peloso in rappresentanza della Aps Andriaground.Dopo il murales realizzato in viale Ovidio chiamato "Ritornerai?", finanziato con i fondi ottenuti con la prima annualità di Street Art grazie ad una analoga candidatura ammessa dalla Regione Puglia-Valorizzazione economica del Territorio, quello dedicato a Michele Palumbo consente di riqualificare in chiave culturale e sociale anche la Biblioteca comunale di Andria "Giuseppe Ceci". Insieme al murales, infatti, il progetto prevede l'allestimento, al suo interno, di una sala intitolata al giornalista e docente andriese che, nel corso della sua pluridecennale attività presso "La Gazzetta del Mezzogiorno" e quella di docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico "Carlo Troya" prima e il Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi" poi, ha operato illuminando le coscienze ed educando alla democrazia diverse generazioni di studenti e lettori. La sala "Michele Palumbo" nella Biblioteca "Giuseppe Ceci" di Andria ospiterà le memorie, i libri e tutta la produzione di Michele Palumbo, a cominciare dalla sua tesi di laurea "La rivolta e il ridere" (Firenze Atheneum, 1992).