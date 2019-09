In Toscana i migliori look maker nazionali: ci sarà anche l'andriese Leonardo D'Avanzo

Si svolgerà a Livorno dal 23 al 28 settembre 2019 l'evento che vedrà protagonisti i migliori Look Maker nazionali. Nella splendida cornice del comune di San Vincenzo ci sarà anche l'andriese Leonardo D'Avanzo della "Extrò Moda Capelli".I concorrenti, provenienti da tutta Italia, dopo lunghe ore di formazione effettueranno una prova pratica, esaminati e scelti dalla Giuria. Madrina del programma Lookmarker sarà Miriana Trevisan, con Fabrizio Rizzoli.Attraverso gli insegnamenti, i confronti e le sfide in TV, scopriremo la figura del "lookmaker" e cosa significhi creare un total look secondo regole precise che esaltano forme e colori nascondendo eventuali difetti. Dall'acconciatura al makeup, all'outfit, in maniera totalmente coordinata, c'è un unico professionista che può dare consulenza a chiunque sul Total look.La presenza di Leonardo D'avanzo, noto professionista andriese titolare della "Extrò Moda Capelli", inorgoglisce tutto il mondo del Total Look che ben conosce le doti professionali ed umane di Leonardo. «Siamo certi – hanno dichiarato dall'Ufficio Comunicazione di "Extrò Moda Capelli" di Andria - che questa ulteriore esperienza rappresenterà un momento importante per la città federiciana che, per una serie di risultati che in tutti i campi si stanno registrando grazie alla maestria dei professionisti andriesi, reagisce con determinazione e con forza per l'affermazione della parte bella della città che trova la sua massima espressione anche in eventi e manifestazioni come quella che vedrà protagonista Leonardo D'Avanzo».