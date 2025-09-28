Vacanze in camper. <span>Foto tratto da Radio Wellness</span>
Turismo

In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo

Sono 15,3 mila i posti letto, 1.877 le piazzole di agricampeggio, 28 mila posti tavola e 443 gli agriturismi

Puglia - domenica 28 settembre 2025 Comunicato Stampa
In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo, dove il 44% è a gestione femminile, con gli arrivi in agriturismo che negli ultimi dieci anni sono aumentati del 70% e la vacanza in campagna si è affermata sempre di più come l'emblema della sostenibilità e della riscoperta della cultura dei territori. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base della banca dati di Terranostra, associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti, in occasione della giornata mondiale del turismo che si é celebrata il 27 settembre.

A far crescere l'appeal turistico della Puglia c'è anche il boom del turismo lento legato ai cammini che aumenta in Puglia del 45% nel 2023, i percorsi di oleoturismo ed enoturismo e vola il valore della multifunzionalità a 1,1 miliardi di euro con l'agriturismo che traina la crescita e le attività connesse agricole che raggiungono il 20% del PIL agricolo regionale. La fotografia dello stato di salute del settore agrituristico in Puglia è stato tracciato nel corso dell'incontro organizzato da Coldiretti Puglia,

L'accoglienza in Puglia – aggiunge Coldiretti Puglia – passa dagli agriturismi con una offerta di 15,3 mila posti letto, 1.877 piazzole di agricampeggio, 28 mila posti tavola e 443 agriturismi che organizzano degustazioni guidate, perché è proprio il turismo enogastronomico il punto di forza della Puglia turistica.

"L'agriturismo è sempre più parte integrante delle vacanze degli italiani e degli stranieri, grazie anche a una qualificazione dell'offerta portata avanti dalle strutture – spiega Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia, a cui aderiscono gli agriturismi di Campagna Amica – dove senza rinunciare alla qualità dell'offerta enogastronomica sulla quale ha costruito in questi anni il suo successo, oggi l'agriturismo ha acquisito la capacità di offrire una vacanza davvero a 360 gradi, proponendo nelle straordinarie campagne pugliesi tutto ciò di cui il turista ha bisogno".

Il 32% dei turisti enogastronomici italiani, infatti, ritengono la Puglia una delle 3 migliori regioni italiane per il turismo enogastronomico, un gradimento legato alla qualità dei cibo, ma anche alle masserie contadine che propongono le ricette tipiche della tradizione regionale, con gli agriturismi che registrano un aumento esponenziale degli ospiti sia per la ristorazione che per l'alloggio. Il 23% dei turisti italiani dichiarano di avere in programma un viaggio in Puglia per turismo enogastronomico – aggiunge Coldiretti Puglia – ma già oltre il 20% dei turisti italiani afferma di aver visitato la Puglia in maniera mirata per vivere esperienze enogastronomiche.

I cammini sono sicuramente la nuova frontiera del turismo lento, brevi vacanze alla scoperta dei territori con ciclovie, ippovie, sentieri, vie di pellegrinaggio che formano una fittissima rete di percorsi alla scoperta degli angoli più segreti del Belpaese. In particolare cresce il numero di cammini ma anche di "credenziali", ovvero di passaporti che attestano lo status di viaggiatore lento, con le donne che camminano che sono il 58,02%, rispetto al 41,98% degli uomini;·il 79% del totale (il campione di riferimento qui è di 7032 persone) sono in età da lavoro, solo il 6,76% è studente o pensionato;· la fascia d'età tra i 50 e 70 anni è il 45,55%, quella fra i 30 e 40 il 33,53%, al primo posto ci sono i lombardi, al secondo i veneti, quarti i piemontesi, mentre terzi si posizionano proprio i pugliesi.
