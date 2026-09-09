Nunzia Saccotelli
Nunzia Saccotelli
Vita di città

Fornitura libri di testo, è partita la seconda finestra per le famiglie che non hanno ancora presentato domanda

Nella prima tranche tempi rapidi per l’erogazione del contributo prima dell’inizio dell’anno scolastico

Andria - mercoledì 9 settembre 2026
Si è aperta ieri 8 settembre, per concludersi il giorno 22 c.m., la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro. Il limite è elevato a 15.748,78 euro per i nuclei familiari con tre o più figli.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma StudioInPuglia, nella sezione dedicata ai "Libri di testo a.s. 2026/2027".

La Regione Puglia fa sapere, intanto, che la prima fase si è conclusa in tempi rapidi, in anticipo rispetto all'avvio dell'anno scolastico, in quanto gli uffici regionali sono riusciti a efficientare i tempi di erogazione del contributo grazie alla piena interoperabilità con i registri dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Un'innovazione organizzativa che ha permesso ai Comuni pugliesi di evadere le richieste di "Buono lLibro Digitale" in breve tempo, già dal 28 agosto.

Ad Andria sono state presentate 1966 domande di contributo, poco più di 200 in più rispetto allo scorso anno. Le domande, dopo essere state oggetto di verifica per ISEE e residenza, sono state tutte ammesse per un ammontare pari a euro 319.663,40. Ora, appunto, si apre la seconda finestra temporale per chi non ha ancora provveduto.

«Grazie alla semplificazione delle procedure e all'interoperabilità con i dati dell'Anagrafe Nazionale le macchine amministrative, regionale e comunale, hanno dimostrato un'eccellente reattività – spiega l'Assessore alla Città Alleata con delega alla Pubblica Istruzione, prof.ssa Nunzia Saccotelli - Avere erogato il 'Buono libro digitale' già a fine agosto significa aver permesso a tante famiglie di affrontare i primi acquisti scolastici con maggiore serenità e in anticipo sulla prima campanella.

Invito caldamente tutti i nuclei familiari, in possesso dei requisiti ISEE, a cogliere questa seconda opportunità ed inoltrare l'istanza esclusivamente online tramite la piattaforma StudioInPuglia. ​L'impegno delle istituzioni resta costante: lavorare con efficienza, snellire la burocrazia e fare in modo che nessuno studente venga lasciato indietro».

Prosegue anche l'iter per l'erogazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2025/2026, sia ministeriali sia regionali. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sono infatti disponibili le graduatorie definitive dei beneficiari, approvate con Atto Dirigenziale n. 514 del 15 luglio 2026 (pubblicato sul BURP n. 60 del 30 luglio 2026) e con Atto Dirigenziale n. 591 del 10 agosto 2026 (pubblicato sul BURP n. 66 del 20 agosto 2026). Gli esiti delle procedure sono consultabili direttamente da ciascun utente nella propria area personale della piattaforma StudioInPuglia www.studioinpuglia.regione.puglia.it.


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