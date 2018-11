Lavori per circa un mln di euro per gli alloggi Arca-Puglia di Andria, situati in via Gallipoli e via Minervino Murge

Buone notizie in arrivo per gli inquilini degli alloggi dell'Arca-Puglia di Andria, situati in via Gallipoli nn. 2-4-6-8 e via Minervino Murge nn. 1-2-3-4-6-, palazzine da ormai diverso tempo in attesa di lavori di manutenzione straordinaria.La Giunta regionale ha accolto nella seduta di ieri pomeriggio, la proposta dell'Arca Puglia Centrale (già IACP di Bari) e, determinando la quota dei proventi delle vendite effettuate nell'anno 2016 nella misura dell' 80% pari a € 3.171.436,06, ha autorizzato la stessa ARCA Puglia centrale ad utilizzare il suddetto importo pari a € 3.171.436,06 nel seguente modo:· € 546.774,13 per il soddisfacimento delle richieste pervenute dai "condomini misti" per il pagamento delle quote di riparto della spesa per lavori di manutenzione straordinaria;· € 2.624.661,93 per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente dell'Ente per i cantieri e per le motivazioni che nel dettaglio riguarderanno anche, nell'abitato di Andria:- via Gallipoli, nn. 2-4-6-8, lavori per facciate, lastrico solare ed altre parti comuni per un importo di € 460.000,00;- via Minervino Murge, nn. 1-2-3-4-6, lavori per facciate, lastrico solare ed altre parti comuni, per un importo di € 574.661,93.