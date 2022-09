Il Vescovo Mansi membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata

Nel corso dei lavori che si sono tenuti a Matera dal 20 al 22 settembre 2022, il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, sotto la guida del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni episcopali.Il nostro Vescovo, Mons. Luigi Mansi, è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata.Ricordiamo che nella Città dei Sassi dal pomeriggio di giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022 è in corso il Congresso Eucaristico Nazionale sul tema: "Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale", ed è presente anche una delegazione della Diocesi di Andria guidata dal Vescovo Mansi.E proprio domenica, 25 settembre, una delegazione della diocesi di Andria, guidata dal vescovo, monsignor Luigi Mansi parteciperà alla Santa Messa officiata dal Santo Padre, Papa Francesco. Del gruppo, con don Carmine Catalano, parroco di San Francesco a Canosa di Puglia, ci sono tre coppie di sposi, una per città diocesana: da Andria Stefano Vitti e Raffaella Zingaro, da Canosa Vincenzo Caruso e Tiziana Ciasca, e da Minervino Murge Antonio De Vito e Arcangela Piceci.A partecipare a questo evento, infatti, c'è gran parte delle diocesi italiane. Tra le altre, anche quella di Avezzano, guidata da monsignor Gianni Massaro, e quella di Catania (è atteso a Matera anche monsignor Luigi Renna).