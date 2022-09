Il Valore dell'Amicizia: il Comandante delle Forze operative sud Europa, Generale di C.d.A. Giuseppenicola Tota ad Andria per incontrare il Maggiore Francesco Pizzolorusso

"

Ricordi della Grande Guerra del Tenente Colonnello Luigi Pizzolorusso", pubblicato da "l'Idea", testata giornalistica andriese, del 10 gennaio 1937).

Io sono stato quello che gli altri non volevano essere. Io sono andato dove gli altri non volevano andare. Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare. Io non ho preteso mai niente da quelli che non danno mai nulla. Con Rabbia ho accettato di essere emarginato come se avessi commesso uno sbaglio. Ho visto il volto del terrore. Ho sentito il freddo morso della paura. Ho gioito per il dolce gusto di un momento d'amore. Ho pianto, sofferto e ho sperato ....ma più di tutto, Io ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare. Quando giungerà la mia ora agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato. ( Preghiera del soldato di George Skypeck)Si potrebbe partire da questa preghiera per raccontare l'incontro fra, ilIl Generale (amico fraterno di Liceo di uno dei tre figli del Maggiore, il dottor Luigi), ha accettato l'invito del Maggiore, in virtù dell'antica amicizia che lega l'alto Ufficiale proprio allo stesso Luigi, ma anche per conoscere ed ascoltare storie di altri tempi, sempre incentrate sull'; storie vissute appunto dal Maggiore Francesco. Quest'ultimo, padre di altri due figli, ile ilL'incontro, di tipo squisitamente amichevole, è avvenuto durante la prima decade di settembre e si è svolto ad Andria, anche alla presenza della moglie del Maggiore, Signora, arredatrice d'interni ed esperta e mercante d'Arte, una delle prime imprenditrici italiane ad aver allestito unagiàI due ufficiali hanno dialogato col sorriso nel Cuore delle esperienze militari, facendo felice il Maggiore Pizzolorusso che stentava a credere come, un, potesse essere lì, insieme a lui, nella sua casa, a parlare come fosse un figlio.Hanno "rivissuto" anche ricordi legati allaquando, ilha parlato delle gesta e dei sacrifici di suo padre, il. Storie che sono state poi tradotte,a suo tempo, in un libro scritto dallo stesso Tenente Colonnello, il cui testo fu tradotto in un articolo denominatoPer tale ragione ilauspica che, attraverso la sua, possa intitolare una Via, proprio al, per l'alto valore tenuto in campo ma anche per aver tradotto in un libro il vissuto di tanti commilitoni, durante quel tragico, grande, conflitto mondiale.Molto più tardi, solo qualche anno fa, il figlio del Maggiore Francesco, il, ha pubblicato un libro su quelle storie legate a suo nonno; libro che si intitolaL'incontro si è concluso con un brindisi cordiale e con l'invito del Generale, rivolto all'anziano Maggiore, a partecipare agli eventi commemorativi che l'esercito sta organizzando in Puglia.(*) Ilè nato a Corato (BA) il 4 maggio 1960. Ha frequentato, dal 1979, il 161º corso dell', il 118º corso di Stato Maggiore e 118º corso superiore di Stato Maggiore presso la. Nel 1996 ha frequentato il 2º corso dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma e nel 2003-4 ilHa conseguito lanonché ilHa comandatoed ilE' stato Capo Cellula Pubblica Informazione e National Liaison Officer con il Comando Brigata Garibaldi nell'ambito dell'Operazioni SFOR inNel periodo 1998-99 ha comandato il 3º battaglione dell' 8º Reggimento Bersaglieri con il quale ha partecipato all'Operazione JOINT GUARANTOR inDal giugno al novembre 2006, con il reggimento, è stato impegnato nell'Operazione ANTICA BABILONIA 10, che ha chiuso l'impegno italiano inDal maggio al novembre 2010 è stato schierato nel Sud delquale Comandante del Sector West / Joint Task Force Lebanon, su base Brigata GARIBALDI, nell'ambito dell' Operazione Leonte 8.Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, ha meritato una(IRAQ) e(FYROM e Libano) al Merito dell'Esercito inoltre ha ricevutodaÈ sposato con la Signora Mariadele e ha tre figli: Giandomenico, Marcella e Marina.