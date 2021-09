Il Sindaco Bruno racconta la sua esperienza di amministratore ai Festival dell'Unità di Offida e a quello nazionale di Bologna

Racconterà la sua esperienza di amministratore pubblico in alcuni importanti appuntamenti politici settembrini, precisamente del Partito Democratico, il Sindaco Giovanna Bruno. Prima alla festa dell'unità di Offida, nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, dove interverrà sul tema "Donna é democrazia", con altre autorevoli ospiti. Poi sarà la volta di Bologna, per la festa nazionale del Partito Democratico dove interverrà sul tema "la città che vorrei : una città a misura di donne e uomini".Insomma, questa presenza è sicuramente segno di apprezzamento da parte degli organi di vertice del partito guidato da Enrico Letta, che hanno in considerazione la Sindaca Bruno, per il percorso fatto e per i risultati raggiunti (ricordiamo che è presidente provinciale del PD Bat e tra le prime donne sindaco di città capoluogo di provincia).Anche i suoi primi mesi di amministrazione le hanno consegnato traguardi notevoli (é seconda al sindaco Decaro nella graduatoria di apprezzamento dei primi cittadini), che la proiettano in un panorama di più ampia visibilità, come si ricava già da queste sue partecipazioni, che si aggiungono a quella di Napoli, nonché a quelle a prestigiosi convegni nazionali (ALI, ANCI, IFEL, Fondazione Hruby, università Ca' Foscari, Slow Food International ecc...) in cui ha dato modo di far conoscere la sua esperienza pregressa e attuale, come amministratrice della quarta città della Puglia. E per il Sindaco Bruno, a breve in programma anche altre tappe prestigiose nazionali.