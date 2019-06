Il ristorante stellato andriese UMAMI entra in Borsa!

C'erano proprio tutte le caratteristiche per poter conquistare gli imprenditori che hanno partecipato all'evento serale durante il qualehanno sottoscritto il protocollo d'intesa per stimolare le imprese lombarde ad investire nella nostra terra: anzitutto il cuore!Quasi un paradosso all'interno di, luogo che nell'immaginario collettivo rappresenta la sede dei numeri, della razionalità e del mondo della finanza; perché cuore, accoglienza, fierezza e capacità sono stati tratti della Puglia che il Presidente Emiliano non ha affatto trascurato nel suo discorso istituzionale: anzi, ne ha tirato fuori caratteristiche molto simili ad una dichiarazione d'amore!!! E dopo il cuore ha fatto "parlare" la cucina! La sede storica di quello che, in fondo, è il più grande mercato d'Italia si è trasformata in un luogo di profumi e sapori in cui le mozzarelle e le burrate andriesi, le carote di Polignano, le orecchiette di grano arso con le cime di zucchine e la ricotta marzotica, hanno saputo rendere molto di più delle parole il titolo di questo evento: "Il menù articolato dalla mente e dalle mani di(la cui fama oramai è nota a tutti) e(nuovo capitano del ristorante andriese di cui sentiremo sicuramente parlare) ha conquistato tutti gli imprenditori presenti all'evento, quasi tutti Top Players del panorama industriale lombardo e italiano che non hanno lesinato i complimenti alper l'eccellenza delle materie prime e per la modernità delle portate se pur aderenti alla tradizione territoriale. E dopo aver accompagnato la cena con un Fiano Salento, e un Primitivo di Manduria, l'opera di trasformazione degli imprenditori Lombardi in perfetti ballerini di pizzica e tarantella si è compiuta alla perfezione trasformando il tempio della finanza nel': una serata che in molti sicuramente non dimenticheranno!