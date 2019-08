"Sogno in una notte d'estate", ad Andria il ricordo di Terry Calvano

Si chiama "Sogno in una notte d'estate", la serata dedicata al ricordo di Teresa Calvano tra scienza, musica, moda e testimonianza di bellezza. L'appuntamento organizzato dalle "Anime belle di Terry" si svolgerà questa sera nell'affascinante cornice del ristorante Umami di Andria con inizio alle 20.30 (si accede solo con invito).Ad aprire e chiudere l'evento ci sarà un monologo dell'attrice Mariella Colasuonno. La presentazione della serata toccherà a Giovanna Bruno, Marilina Bevilacqua e al coordinatore Ant della Bat, Aldo Carnicella. Previsti gli interventi di Rosalia Petronelli (psicologa fondazione Ant), Francesco Bruno (gastroenterologo), Mary Cusmai (geriatra e medico estetico), Natasha Di Bari (truccatrice make-up artist).Ad impreziosire l'appuntamento, ci sarà anche una sfilata delle "Anime belle", ovvero donne con problemi oncologici che indosseranno abiti e turbanti ideati dall'indimenticata Terry Calvano. Non mancherà la testimonianza di sua sorella Valentina, che presenterà anche un video in ricordo di Terry. I giornalisti Aldo Losito e Carlo Sacco condurranno la serata, realizzata grazie alla disponibilità gratuita del ristorante Umani e al supporto degli sponsor che hanno sposato lo spirito e i contenuti dell'iniziativa.