Si terrà aun convegno dal titolo. L'incontro si svolgeràalle orepresso la chiesa di, situata in piazza Giovanni XXIII.Al centro della manifestazione si parlerà dell'iniziativa che lacon ilcirca il reinserimento sociale dei detenuti.Durante l'incontro verranno affrontati proprio i temi che riguardano la legalità e il rapporto che il cittadino ha con le istituzioni, deputata a promuovere sicurezza e ordine sociale, sollecitando un'attenzione alle esperienze personali che un individuo ha con temi generali quali quelli riguardanti i comportamenti aggressivi, l'antisocialità e il disadattamento civico o sociale. Questi temi pongono l'individuo e le sue esperienze al centro di un complesso sistema di dinamiche personali, interpersonali e culturali. In questo quadro di riferimento, legalità e rapporto con le istituzioni non sono esclusivamente termini cui rimandare un insieme di regole e codici di comportamento, bensì beni di riferimento e mezzi per superare i limiti di una visione personalizzata del tema. Si rende necessario, quindi, che i cittadini, i giovani soprattutto, comprendano la necessità di considerare il fenomeno della illegalità in senso più generale che coinvolge tutto il sistema, la società e quanti altri si interfacciano quotidianamente con loro stessi e il proprio nucleo familiare. Necessità che farà comprendere che bisogna lottare insieme per ricostituire un clima generale di legalità e fiducia verso le istituzioni, che agevoli poi ad affrontare le questioni personali.Dopo i saluti di, Avvocato del Foro di Roma e Presidente AxB ad aprire il convegno, con una relazione introduttiva, sarà, Procuratore della Repubblica di Catanzaro "La percezione della legalità. Istituzioni e giustizia nei contesti giovanili".Molto interessante il tavolo dei relatori:Intervento a chiusura dei lavori di, Procuratore della Repubblica di Catanzaro.Nel corso della serata, verrà ricordata la figura del prof.e consegnata la 1^ Borsa di studio a lui intitolata ad un bambino meritevole individuato tra gli abitanti del Comune di Malvito.