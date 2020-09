Il Ministro Luigi Di Maio chiude ad Andria il tour elettorale in Puglia

Si chiude nella città di Andria il tour elettorale in Puglia e Basilicata di, leader nazionale del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, in vista del referendum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni regionali e comunali in programma il 20 e 21 settembre. Circa tremila persone, secondo quanto riferito dagli organizzatori, hanno gremito ieri sera Largo Appiani per sostenere il candidato sindaco, la candidata alla presidenza regionaleed i candidati al Consiglio comunale e regionale, tra cui. Sul palco anche l'on.Una doppia partita che il movimento pentastellato vuole vincere a cominciare da Andria, dove Coratella punta al rilancio delle strutture pubbliche oggi chiuse o in stato di degrado, portando migliorie anche nella Villa Comunale, polmone verde della città di cui è necessario salvaguardare la sicurezza. A livello regionale, la candidata presidente Antonella Laricchia si propone come un nuovo corso per la Puglia lasciando alle spalle la gestione targata prima centrodestra con Fitto e poi centrosinistra con Vendola ed Emiliano: l'azione di governo del Movimento 5 Stelle sarà incentrata soprattutto sul una burocrazia più snella e sul taglio delle spese inutili, che consentirebbero di risparmiare diversi milioni a vantaggio delle tasche dei cittadini.In vista del referendum, inoltre, il Ministro Di Maio ha ribadito le ragioni del SI', sottolineando non solo la bontà di un risparmio giornaliero pari a 300mila euro al giorno ma anche la necessità di ridurre il numero dei 945 parlamentari, decisamente troppo alto in confronto ad altri Paesi europei e del mondo con un numero di abitanti maggiore rispetto all'Italia come Germania e Stati Uniti. Dal taglio dei parlamentari, ha inoltre annunciato il leader nazionale del Movimento 5 Stelle, l'obiettivo sarà anche il taglio degli stipendi. Infine, Di Maio ha annunciato in vista delle consultazioni per le comunali, che tornerà per sostenere Michele Coratella al ballottaggio.