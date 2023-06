Il dottor Delvecchio nel gruppo di lavoro al Ministero della Salute su disabilità ed inclusione scolastica

"È un onore e un impegno molto forte, in questo momento così particolare anche a seguito del periodo pandemico, impegnarmi nel mondo della disabilità coniugato in ambito scolastico. Sin da ora desidero mettere a disposizione questa mia designazione agli operatori scolastici e alle famiglie coinvolte al fine di agevolare il percorso di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti che meritano una attenzione particolare. Ringrazio il presidente Filippo Anelli, le colleghe e i colleghi che hanno riposto fiducia nella mia persona per questo incarico".Così il dottor Benedetto Delvecchio a seguito del prestigioso incarico in seno alla FnomCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – nell'ambito della collaborazione tra la galassia medica e quella ministeriale.Benedetto Delvecchio - presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani e segretario provinciale della Bat della Fimmg – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - da pochi giorni come comunicato da Filippo Anelli - presidente della FnomCeo – durante una riunione del comitato centrale è stato designato quale rappresentante della Federazione nel gruppo di lavoro del Ministero della Salute «per il monitoraggio applicativo delle indicazioni contenute nella Legge guida per la redazione della certificazione di disabilità nell'età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento».L'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva riguarda gli alunni dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nell'ambito della Legge 5 febbraio 1992.Benedetto Delvecchio è laureato in Medicina e Chirurgia con la specializzazione in Psichiatria. Tra le abilitazioni vanta la qualifica ministeriale di Medico di bordo della sanità marittima e di animatore di formazione conseguita presso la scuola europea di medicina generale nel 1998 , membro della Simg (società italiana di medicina generale). Master in gestione delle cure primarie a cura della scuola di economia sanitaria della Università di Roma Tor Vergata e della Regione Puglia nel 2007. Dal 1994 segretario provinciale della Fimmg e dal 2009 dell'Omceo Bat.