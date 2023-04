Il Consorzio tutela Burrata di Andria IGP, protagonista di “I sapori della Puglia Imperiale sulle orme di Federico II”

La Burrata di Andria IGP protagonista de "I sapori della Puglia Imperiale sulle orme di Federico II" evento che si è svolto a Torino nel prestigioso Palazzo Saluzzo Paesana nel cuore del capoluogo piemontese dedicato alle eccellenze del nostro territorio.Continua, dunque, l'attività di promozione da parte del Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP che quest'anno ha già visto la nostra "Regina dei formaggi" prendere parte ad importanti eventi nazionali come la BIT a Milano, Italia Next DOP a Roma e la BTM a Bari.Un importante evento -dichiara il Direttore del Consorzio, Francesco Mennea- che ha visto la partecipazione di operatori del settore e opinion makers e ha permesso di riscoprire storie e aneddoti di Federico II grazie all'impegno di Casa Puglia Piemonte e alla maestria dello chef Salvatore Turturo, che ha ricordato con il suo lavoro i tratti più genuini e autentici della cucina pugliese. Ringraziamo vivamente l'Associazione Casa Puglia in Piemonte, la Consigliera regionale con delega alla cultura Grazia Di Bari, Puglia Promozione, lo Chef Salvatore Turturo presidente per il sud Italia della Federazione Italiani cuochi, i Consorzi di Tutela della Lenticchia e del Pane di Altamura, della Cipolla di Margherita di Savoia, della Bella della daunia – oliva di Cerignola e l'associazione pasticceri del Sospiro di Bisceglie e l'Azienda agricola "Conte Spagnoletti Zeuli".