Il Consorzio tutela Burrata di Andria IGP alla BTM della Fiera del Levante

Dopo la BIT-Milano e ItaliaNextDop-Roma la Burrata di Andria ottiene un ulteriore successo alla BTM Bari 2023 presso la Fiera del Levante grazie all'evento "Bolle e Burrata" che ha chiuso la kermesse di BTM Gusto. Bollicine pugliesi e Burrata di Andria IGP in un matrimonio perfetto nel racconto della delegazione pugliese "Le Donne del vino" con Anna Gennari e del Consorzio di Tutela Burrata di Andria -presente il direttore del Consorzio, il dottor Francesco Mennea- il tutto moderato dalla giornalista enogastronomica Annalucia Galeone e dal Patron di BTM (Business Tourism Management) Michele Bruno. I Vini spumante pugliesi e la Burrata di Andria in un equilibrio perfetto tra acidità dei primi e dolcezza di "Sua Maestà" la Burrata di Andria da poco incoronata miglior Formaggio al Mondo da Taste Atlas.L'evento è proseguito in dolcezza con il Sospiro di Bisceglie nel racconto del Direttore dell'Associazione Pasticceri biscegliese Sergio Salerno e si è chiuso con la visita allo Stand del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che con il Direttore di Puglia promozione Luca Scandale hanno suggellato il matrimonio tra la Burrata di Andria e le bollicine pugliesi. Viva la Burrata di Andria. Viva la Puglia. Si ringrazia il Dott. Michele Bruno per l'attenzione posta alla nostra Eccellenza.