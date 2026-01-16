Attualità
Il Camper Club federiciano a San Severo per la festa di Sant'Antonio Abate
Il sodalizio attende ancora la realizzazione ad Andria di un'area per la sosta dei camper
Andria - venerdì 16 gennaio 2026 5.33
Ci sarà anche Andria con alcuni soci del Camper Club federiciano, a partecipare a San Severo alla due giorni dedicata al turismo itinerante. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, giungeranno anche da Andria, in occasione della festa di di Sant'Antonio Abate, nel centro dauno, dove il Camper Club San Severo ha dato vita ad un raduno che ospiterà circa 30 equipaggi di camperisti provenienti da diverse località pugliesi.
Una reunion organizzata dall'Unione Club Amici – facente parte della Federazione Nazionale a favore del turismo itinerante, che vedrà giungere delegazioni dei club pugliesi aderenti alla federazione, tra cui appunto la città fidelis.
"L'obiettivo dell'appuntamento -fanno sapere gli organizzatori- è quello di promuovere e valorizzare il territorio, richiamando l'attenzione delle civiche amministrazioni sul crescente fenomeno del turismo in camper, una realtà in forte espansione che può generare ricadute economiche positive per il tessuto commerciale locale, grazie all'interesse dei camperisti verso i prodotti tipici e le eccellenze del territorio. Tra i temi che saranno affrontati anche la possibilità di valutare, in futuro, la realizzazione di aree di sosta comunale per camper, così da rendere le città pugliesi mete sempre più accoglienti per questo genere di turismo.
Su questo ambito ricordiamo come ormai da alcuni anni il Camper Club federiciano ha formulato nei confronti non solo del Comune ma anche dell'Ente del Parco dell'Alta Murgia, la richiesta di individuare un'area sul territorio comunale per la sosta dei camper, compresa di colonnine -dei servizi primari- e di illuminazione, attualmente mancante in tutto il territorio della città fidelis. Non è raro, purtroppo, vedere dei camper solitari, giunti da Andria per visitarla, parcheggiati in città in aree di sosta non autorizzate.
Una struttura, ricordiamo quella della sosta dei camper, attesa da tempo dal mondo dei camperisti non solo di Andria, strategica per attrarre il turismo itinerante, così da incentivare gli arrivi e generare un indotto positivo per l'economia locale. Basti pensare non solo a Castel del Monte ma anche alle tante bellezze del territorio ed al forte richiamo generato dalle prelibatezze enogastronomiche della Puglia e di Andria in particolare.
