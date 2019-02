I Giovani Democratici di Andria aderiscono al progetto "Siamo Europei", il manifesto lanciato dall'ex ministro Carlo Calenda, per la costituzione di una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste elle elezioni europee.La spinta per rendere più forte l'Europa deve essere più forte di chi la vuole disgregare.Il nostro è un mondo che affronta tre sfide cruciali: il radicale cambiamento del lavoro, e dunque dei rapporti economici e sociali, a causa di un'ulteriore accelerazione dell'innovazione tecnologica; il rischio ambientale e la necessaria costruzione di un modello di sviluppo legato alla sostenibilità; uno scenario internazionale più pericoloso e conflittuale.Le forze da mobilitare per la costruzione della nuova Europa sono quelle del progresso, delle competenze, della cultura, della scienza, del volontariato, del lavoro e della produzione.Chiunque volesse aderire può farlo su www.siamoeuropei.it Giovani democratici di Andria: Omar Neseir, Vivian Di Leo, Pietro Zingaro, Mirko Malcangi, Barbara Gerla, Laura Zingaro, Claudia Inchingolo, Federico Peloso, Federica Monterisi, Francesco Fatone, Riccardo Pomarico, Giuseppe Zagaria, Ivana Sgarra, Giovanna Scamarcio, Angelica Muraglia, Andrea Santamaria Ferraro, Domenico Coratella e Paolo Inchingolo.