Il patriarcato: radice della violenza di genere. Denuncia dei Giovani Democratici Puglia

I Giovani Democratici Puglia, in una nota stampa: "esprimono profonda indignazione per le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha definito il termine "femminicidio" e la lotta al patriarcato come argomenti ideologici e divisivi. Queste parole non solo minimizzano una problematica strutturale, ma rappresentano un insulto alle vittime e alle loro famiglie. Ridurre il femminicidio a una questione ideologica significa ignorare il cuore del problema:Il 70% degli omicidi avviene in contesti familiari, dove il patriarcato si manifesta nella sua forma più pervasiva. Questa non è un'"emergenza", ma una tragedia sistemica che richiede risposte chiare e immediate.I Giovani Democratici Puglia sottolineano cheLa lotta al patriarcato e alla violenza di genere non è un tema divisivo, ma una responsabilità sociale e politica imprescindibile. Bisogna agire con fermezza e adottare misure strutturali e urgenti per combattere questa cultura di morte.Tra gli interventi necessari:, attraverso campagne nazionali di sensibilizzazione che educhino al rispetto e alla parità (5-10 milioni di euro/anno)., garantendo fondi per accoglienza, supporto psicologico e assistenza legale alle vittime (60-70 milioni di euro/anno).(forze dell'ordine, giudici, medici) per assicurare un approccio competente ai casi di violenza (10 milioni di euro/anno)., fornendo risorse per il reinserimento abitativo e lavorativo (15-20 milioni di euro/anno)., con sistemi di sicurezza e controllo per le vittime e misure restrittive efficaci sugli aggressori (10 milioni di euro/anno).Attribuire la violenza esclusivamente a fattori come l'immigrazione irregolare distoglie l'attenzione dal problema reale:Questo tipo di narrativa non solo sminuisce le radici culturali della violenza di genere, ma alimenta divisioni sociali e pregiudizi, ignorando la necessità di un cambiamento profondo e strutturale.I Giovani Democratici Puglia ribadiscono il loro impegno a denunciare ogni forma di minimizzazione o complicità rispetto alla violenza di genere.Ogni vittima è una condanna per chi non ha fatto abbastanza. Come ha detto Elena Cecchettin:Serve un impegno collettivo, risorse adeguate e la volontà di combattere il patriarcato alla radice. Solo così potremo costruire una società giusta, libera da violenza e discriminazione.