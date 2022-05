Erano a bordo di una Honda 125, due minori, un 15enne ed un 16enne, entrambi di Andria, quando per cause in corso di accertamento si sono impattati contro una Ford Focus. E' accaduto intorno alle ore 12.20 all'incrocio tra via Castellana grotte e viale dei Comuni di Puglia, al quartiere di San Valentino.I centauri sono caduti rovinosamente a terra e adesso sono ricoverati il 15enne in codice rosso presso il "Dimiccoli" di Barletta, per politraumi e fratture agli arti inferiori ed il 16enne ad Andria, al "Bonomo", per quest'ultimo le condizioni non sono gravi.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 da Barletta, in quanto le ambulanze in servizio ad Andria erano impegnate per la caduta dei due Piper tra le campagne di Trani e Corato ed hanno quindi trasportato i feriti il primo a Barletta ed il secondo ad Andria. I rilievi sono stati compiuti dagli Agenti della Polizia locale, nucleo viabilità, che stanno appurando le responsabilità di questo grave incidente stradale.