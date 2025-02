Grande successo per l’evento «ANDRIA 2031: La Città che lavora»

Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, per l'introduzione ai lavori;

Domenico De Santis, Segretario regionale del PD Puglia, per l'analisi delle politiche regionali sul lavoro;

Gigia Bucci, Segretaria regionale della CGIL Puglia, per il suo contributo sulla situazione del lavoro nella nostra regione;

Leonardo Palmisano, sociologo e docente universitario, per la sua riflessione approfondita sul legame tra lavoro e povertà.

«ABC e il Partito Democratico di Andria desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'evento "ANDRIA 2031: La Città che lavora", tenutosi ieri sera, lunedì 24 febbraio, presso la Sala Attimonelli.L'incontro, dedicato al tema del lavoro e alle sfide che interessano il nostro territorio, ha registrato un'ampia partecipazione e un dibattito ricco di spunti concreti, a dimostrazione della grande attenzione della comunità andriese verso un tema così cruciale per il futuro della città.Un ringraziamento speciale va ai relatori che hanno arricchito la discussione con i loro preziosi contributi:L'evento ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra ABC e PD Andria, sancita dal Patto Federativo, ufficialmente presentato durante la serata. Questa sinergia dimostra come la condivisione di valori e obiettivi comuni possa tradursi in iniziative di alto profilo, capaci di coinvolgere la cittadinanza e affrontare le sfide più urgenti del territorio.Le idee, le proposte e le testimonianze emerse nel corso del dibattito saranno un punto di riferimento fondamentale per la costruzione del programma politico della prossima tornata elettorale, senza escludere l'attuazione di iniziative immediate nell'amministrazione in corso.ABC e PD Andria si impegnano a proseguire su questa strada, rafforzando il dialogo e il confronto con i cittadini per costruire insieme una città più giusta, inclusiva e capace di offrire opportunità di lavoro dignitoso.Infine, un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini, alle associazioni e alle realtà del territorio che hanno partecipato, contribuendo a rendere questa serata un importante momento di crescita collettiva».Lo sottolineano in una nota stampa Agostino Ciciriello – Presidente di Andria Bene in Comune e Gianni Addario – Segretario del Partito Democratico Andria.