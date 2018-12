Gli auguri di mons. Luigi Mansi alla comunità diocesana per le festività natalizie

Molti credono che la soluzione a tutti i problemi sia imporre l'obbligo del crocifisso e dei presepi nelle scuole. Se ne parlato molto sui giornali a causa di qualche capo di Istituto che lo ha vietato, per rispetto –s'è detto- della componente non cristiana. Ma questo non basta, se non ricordiamo che quel Gesù, in braccio a sua madre e accompagnato da San Giuseppe è dovuto fuggire dalla sua terra per trovare rifugio in luoghi più sicuri.Esattamente come oggi, tanti fuggono dai loro paesi per cercar un luogo più sicuro e salvarsi dalla fame, dalla guerra, dalla povertà. Nessuno lascia casa sua per affrontare pericoli incredibili se non mosso dalla necessità. E noi, invece, che lottiamo per i crocifissi nelle scuole, non riusciamo a commuoverci per i tanti crocifissi in carne ed ossa che cercano, avendone diritto, un luogo dove vivere, si nient'altro che questo: vivere.E le famiglie ferite da tante situazioni di dolore o di divisione? Penso che tocca a tutti coloro che si professano cristiani far qualcosa per non far sentire soli questi fratelli per non far sentire esclusi dalla festa. Tanti che vivono queste situazioni si chiudono in casa e non li vedi in giro. Tocca a noi scovarli ed invitarli alla festa.Gesù è venuto proprio per tutti, anche per loro.Buon Natale, carissimi fratelli e sorelle!VostroSolennità del Natale del Signoreore 23: 00 Santa Messa della NotteSolennità del Natale del Signoreore 11:30 Santa Messa.Pontificale nella Solennità del Natale del Signoreore 18:00 Santa Messa di ringraziamento, per l'anno trascorso e canto del Te DeumSolennità di Maria SS.ma Madre di Dio e 52ª Giornata mondiale della pace.Il messaggio del Papa ha per titolo:ore 11:30 Santa Messa.Pontificale nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio.Ore 17:30 Santa Messa nel 67° anniversariodella morte del Venerabile Mons. Giuseppe Di DonnaPresiede la Santa Messa: Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, nel cui territorio vi è la città di Rutigliano, paese natale di Mons. Di Donna.La Santa Messa sarà concelebrata dal Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi e dai presbiteri.Dopo la Messa anteprima del Musical sulla vita di Mons. Di Donna, a cura del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi.Puglia canale 18 e in hd sul 518Basilicata canale 18 e in hd sul 518Calabria canale 272 e 690Campania canale 628Solennità dell'Epifania del Signoreore 11:30 Santa Messa.Pontificale nella Solennità dell'Epifania del Signore