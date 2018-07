Gli andriesi Riccardo Mari ed Angela Scamarcio a Top Fashion Model 2018​

L'incantesimo della moda e della bellezza sotto il cielo stellato. Questo e molto altro nella quarta edizione di "", organizzato da, che si svolgerà, aQuest'anno per la prima volta ci sarà il volto noto della televisione, che presenterà la serata domenicale. Sabato 28 luglio a dare il via a Top Fashion Model 2018 ci sarà, invece, l'ideatrice ed organizzatrice della manifestazioneche indosserà le prestigiose creazioni firmate. La suggestiva location farà da cornice alla sartorialità pregiata e ricercata di, reduce dal Paris Fashion Shooting ed agli splendidi abbinamenti estivi tra i preziosi occhiali da sole died i seducenti costumi da bagno didiche gestisce il marchioper la. I tessuti prenderanno vita diventando veri e propri abiti sotto le mani esperte di, al quale verrà anche assegnato il prestigiosoDomenica 29 luglio per il gran finale a ridosso della fontana dei tritoni arriverà direttamente da "Amici" il frizzante maestro di danza, ballerino e coreografo. Nella seconda serata spazio alla femminilità ed alla cura dei dettagli nella collezione di, reduce dal Gran Galà di Sanremo, ai preziosi coralli ed agli strass al centro delle creazioni ispirate ai diversidie all'eleganza classica dell'alta sartoria italiana di, storico atelier pugliese delle grandi firme (tra le quali Cavalli e Impero Couture). Sarà un po' come essere a Parigi con la collezione "" della giovane stilistao nella Belle Époque grazie alle creazioni celebrative dei quarant'anni carriera (dei quali più della metà trascorsi nella maison Fendi) diUn sogno ad occhi aperti che continuerà grazie alle sculpture dress dell'artista, ispirate ai film fantasy e realizzate con materiali da riciclo. Arte e colore domineranno la passerella con il body painting dell'artista pugliese. Non solo defilé, ma anche tanta energia con la talentuosa cantante, anche lei proveniente da "Amici", con il ritmo contagioso dei ballerini died emozione grazie alla sensuale musica argentina die della sua fisarmonica.«Come ogni anno per due giorni saranno l'eleganza e la bellezza insieme all'originalità ed alle tendenze del momento a sfilare sul palco di Top Fashion Model– afferma- Questa volta con noi per il gran finale di domenica anche la simpatia e l'entusiasmo di Garrison Rochelle per un evento a dir poco imperdibile».Una giuria altamente qualificata assegnerà alle ragazze che sfileranno nella due giorni il titolo di "", di "" e """. Le vincitrici parteciperanno alla crociera, in collaborazione con. Previsto anche il momento dell'coordinato dade "" con tecnici provenienti da tutta Italia come la make up artiste gli hair stylist. Ospiti dell'evento anche le precedenti vincitrici TOPed "Il Volto più bello d'Italia", il modello cataneseL'evento è patrocinato da Città Metropolitana di Bari, Comune di Giovinazzo, Camera della Moda Puglia e Basilicata, Confartigianato Giovinazzo, Accademia di Belle Arti di Bari, FederModa Italia, L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Sez. Bat.Posti a sedere con invito. Servizio video a cura di Anna Belviso e foto a cura di Camera della Moda Puglia e Basilicata. Si ringraziano: Ristorante-Birreria Trappistventotto, H.U.N.T. Abbigliamento, DMA Agency, De Palma Gioielli, Agenzia Viaggi Sentirsi Viaggiatori, Ottica Invista, Ibis Hotel, Kiara Estetica e Benessere, Elisir Profumeria, Studio Estetika, Garden Stella, Simar Antincendio, Dilmundo Traslochi e Trasporti, Montenegro Luca Ingrosso Frutta, Il Giardino di Melody, Il Canaruto, Ristorante Al Porticciolo, San Marco Concept, Piadinoteca Braceria Il Pugliaccio, Salumeria Generoso, Sala Ricevimenti L'Ancora, Giotti Pasticceri, Ristorante La Tradizione, Angeli.