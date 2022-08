Giunge alla XVIII edizione, l'iniziativa "Sogni nelle notti di mezza estate"

Giovedì 4 agosto alle ore 19, nei locali di StarPops Bistrot sul Lungomare Cristoforo Colombo 116 a Trani, il Presidente della Strada dell'olio extravergine d'oliva "Castel del Monte, Nunzio Liso, presenterà il cartellone della XVIII edizione di "Sogni nelle notti di mezza estate" in programma dal 4 al 28 agosto. Tra le iniziative aperitivi in spiaggia all'ora del tramonto, percorsi guidati, trekking sulla murgia con degustazioni di miele e formaggi, djset, cene sotto le stelle, e gli Evomenù che i ristoranti aderenti all'iniziativa proporranno ai loro clienti fino al 30 settembre.Alla presentazione, interverrà la consigliera regionale Debora Ciliento in rappresentanza della Regione Puglia.Sono invitati a intervenire i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Trani e della Camera di Commercio. "Sogni nelle notti di mezza estate" gode del patrocinio e del contributo della Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura.Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​