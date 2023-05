Giovanni D'Avanzo in finale nazionale ai giochi matematici del Mediterraneo

Il giovane matematico disputerà la finale il 14 maggio a Palermo. Un grosso "in bocca a lupo" arriva dalla sua scuola

Giovanni D'Avanzo, alunno della scuola secondaria "Pasquale Cafaro", disputerà il 14 maggio, insieme ad altri coetanei provenienti da tutta Italia, la finale nazionale di Giochi Matematici del Mediterraneo.Un grosso "in bocca al lupo" arriva proprio dalla suo scuola, la sua più grande alleata in questa meravigliosa avventura che lo ha condotto sino a qui.«In valigia un kit completo di tabelline, calcoli, deduzioni logiche e di fortuna in formato XXL. A Giovanni auguriamo di vincere, ma soprattutto di vivere una bella esperienza di crescita personale. La partecipazione alla fase nazionale a Palermo è resa possibile grazie agli sforzi congiunti di scuola, famiglia e del generoso sponsor che ringraziamo: Fiore di Puglia» è quanto si legge da un post pubblicato sulla pagina ufficiale della scuola.Per Giovanni facciamo il tifo anche noi.