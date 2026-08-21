Attualità
Giochi del Mediterraneo: tra gli atleti partecipanti l'oro europeo Pasquale Selvarolo
Il maratoneta andriese parteciperà il 3 settembre, nella giornata conclusiva dei Giochi alla mezza maratona
Andria - venerdì 21 agosto 2026 7.46
Ci sarà anche il fresco oro europeo Pasquale Selvarolo, di Andria, a partecipare ai Giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto, per concludersi il prossimo 3 settembre.
Il pluripremiato atleta andriese delle Fiamme Azzurre, fa parte della nutrita delegazione italiana, ben 498 atleti, 25 dei quali provenienti dalla Puglia. Prederà parte alla mezza maratona del 3 settembre, evento conclusivo di questi giochi che avranno questa sera, venerdì 21 agosto la cerimonia d'apertura, presso lo Stadio Iacovone.
Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura di questa XX edizione. Le competizioni vedranno cimentarsi 3.803 atleti, provenienti da 26 nazioni per 33 sport: uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Puglia. Ricordiamo che la regione ospita i Giochi per la seconda volta nella sua storia, dopo l'edizione di Bari del 1997.
Il pluripremiato atleta andriese delle Fiamme Azzurre, fa parte della nutrita delegazione italiana, ben 498 atleti, 25 dei quali provenienti dalla Puglia. Prederà parte alla mezza maratona del 3 settembre, evento conclusivo di questi giochi che avranno questa sera, venerdì 21 agosto la cerimonia d'apertura, presso lo Stadio Iacovone.
Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura di questa XX edizione. Le competizioni vedranno cimentarsi 3.803 atleti, provenienti da 26 nazioni per 33 sport: uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Puglia. Ricordiamo che la regione ospita i Giochi per la seconda volta nella sua storia, dopo l'edizione di Bari del 1997.