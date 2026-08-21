Pasquale Selvarolo - Andria
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Attualità

Giochi del Mediterraneo: tra gli atleti partecipanti l'oro europeo Pasquale Selvarolo

Il maratoneta andriese parteciperà il 3 settembre, nella giornata conclusiva dei Giochi alla mezza maratona

Andria - venerdì 21 agosto 2026 7.46
Ci sarà anche il fresco oro europeo Pasquale Selvarolo, di Andria, a partecipare ai Giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto, per concludersi il prossimo 3 settembre.

Il pluripremiato atleta andriese delle Fiamme Azzurre, fa parte della nutrita delegazione italiana, ben 498 atleti, 25 dei quali provenienti dalla Puglia. Prederà parte alla mezza maratona del 3 settembre, evento conclusivo di questi giochi che avranno questa sera, venerdì 21 agosto la cerimonia d'apertura, presso lo Stadio Iacovone.

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura di questa XX edizione. Le competizioni vedranno cimentarsi 3.803 atleti, provenienti da 26 nazioni per 33 sport: uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Puglia. Ricordiamo che la regione ospita i Giochi per la seconda volta nella sua storia, dopo l'edizione di Bari del 1997.
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