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Vita di città

Istituzione e insediamento della Rete per l'Inclusione e la Protezione Sociale di Ambito territoriale

E avvio percorso di concertazione VI Piano Sociale di Zona 2026-2028

Andria - lunedì 5 ottobre 2026 14.13
L'Amministrazione Comunale di Andria ha dato avvio al percorso di concertazione territoriale finalizzato alla predisposizione del VI Piano Sociale di Zona 2026-2028, strumento fondamentale di programmazione e articolazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito di Andria per il prossimo triennio.

Con proposta di Deliberazione di Coordinamento Istituzionale (in approvazione), in ossequio ai disposti dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017 e in attuazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia (D.G.R. n. 476/2026), è prevista l'istituzione della "Rete per l'inclusione e la protezione sociale dell'Ambito territoriale di Andria", articolazione locale del sistema integrato di welfare.

A questo organismo spetterà sovraintendere alla concertazione territoriale, garantendo il coinvolgimento attivo e partecipe delle istituzioni pubbliche, delle parti sociali, degli Enti del Terzo Settore e di tutti gli stakeholders della nostra comunità cittadina.

Nella rete sono coinvolti gli Assessori alla Città Affidabile, alla Città Alleata ed alla Città Avanzata, la Asl Bt, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'INPS provinciale, il Centro Territoriale per l'Impiego.

Venerdì 9 ottobre p.v. alle ore 9,30 in Sala Consiliare è fissato l'incontro di insediamento e di prima consultazione della Rete per l'Inclusione e la protezione sociale di Ambito Territoriale.

Nel corso della seduta, con il coinvolgimento di organizzazioni sindacali ed Enti del Terzo Settore, sarà avviato il primo ascolto e confronto strategico per la definizione delle priorità d'intervento e delle linee guida del nuovo Piano Sociale di Zona.

Nelle prossime settimane cominceranno gli incontri tematici secondo un calendario che sarà diffuso a breve.

  • politiche sociali
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