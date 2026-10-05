Asl Bt a "Fuori dal coro": 4 anni di attesa per una risonanza magnetica

"La tremenda situazione della sanità genera un continuo conflitto politico, con scambio di accuse, mentre il deficit corre, quest'anno, per la Puglia, verso i 600 milioni.Risulterò essere un politico strano, ma a me non interessa difendere la mia parte politica e attaccare l'altra. A me interessa capire come evitare cose tremende per il cittadino, tipo dover attendere fino al 2030 per un esame. Magari anche riuscire ad attuare uno screening già previsto da alcuni anni per le donne, mai avviato, che potrebbe salvare la vita a tante cittadine.Ecco, io metterei da parte le rispettive bandiere, smetterei con i conflitti continui in TV, sui giornali e sui social e inizierei ad organizzare incontri tra tutte le parti politiche, per cercare di comprendere come risolvere il dramma dei cittadini che, per una visita o un esame, devono attendere il 2030, o il 2029, o il 2028, ma anche solo il 2027. Ecco, io tutta l'energia che le parti utilizzano per polemiche e scambio di accuse, la utilizzerei per cercare una qualche soluzione!Lo so, sono uno strano politico…", lo dichiara in una nota Nicola Civita, consigliere comunale – Capogruppo Lega al Comune di Andria