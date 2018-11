Sorvegliato speciale arrestato mentre ruba materiale edile da una autovettura

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Andria.Il Questore di Bari, dr. Carmine Esposito ha infatti disposto sul territorio di Andria una serie di interventi per la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico, che stà vedendo impegnato il personale del Commissariato della Polizia di Stato con il supporto di equipaggi del Reparto "Prevenzione crimine Puglia", giunti da Bari.Agenti della squadra "Volanti" alle dirette dipendenze del Primo Dirigente dl locale Commissariato di P.S., hanno proceduto ieri mattina, all'arresto in flagranza di reato di un sorvegliato speciale 30enne, beccato in via Lorenzo Bonomo, mentre stava portando via da una autovettura delle attrezzature edili.Questo pomeriggio, invece, una "Volante" ha fermato in via Verdi, un senegalese rifugiato ed ospitato presso un Cas di Barletta, che trasportava mezzo quintale di olive, di provenienza furtiva. L'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione mentre il prodotto deperibile è stato consegnato ad un frantoio per la molitura. Se non si dovesse presentare nessuno all'ufficio denunce, l'olio di oliva ricavato dalla lavorazione sarà destinato alla beneficenza presso un istituto di assistenza o di tutela, dopo la relativa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.Ma i servizi di controllo disposti dalla Polizia di Stato hanno riguardato altri ambiti, da quello del controllo dei sorvegliati speciali e dei detenuti agli arresti domiciliari alle verifiche presso circoli privati e di autodemolizioni. Al momento dal Commissariato della Polizia di Stato non intendono fornire ragguagli sui riscontri avvenuti, anche se sono numerose le segnalazioni effettuate e le contravvenzioni elevate al Codice della Strada.L'attività di verifica sta interessando anche il centro storico ed altri luoghi di aggregazioni giovanile, soprattutto durante le ore serali