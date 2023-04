Formazione scolastica ad Andria: ITS e Contratto di apprendistato per l’Alta formazione e Ricerca

ITS e Contratto di apprendistato per l’Alta formazione e Ricerca ITS e Contratto di apprendistato per l’Alta formazione e Ricerca

"ITS e Contratto di apprendistato per l'Alta formazione e Ricerca", è il titolo di un interessante convegno che si terrà oggi, maretdì 18 aprile, presso l'auditorium dell'IISS Lotti-Umberto I , in via C. Violante, 1, ad Andria. Un evento promosso dalla Regione Puglia con l'assistenza tecnica di Anpal Servizi spa – Direzione Territoriale Puglia e Basilicata e la collaborazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia BAT.Interverranno l'Assessore a Formazione Lavoro Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, la direttrice del Dipartimento Formazione Lavoro Istruzione, Silvia Pellegrini, il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, Il Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Eugenia Angela Losito e il dirigente scolastico del Lotti-Umberto I, Pasquale Annese.Dopo i saluti istituzionali sono previsti interventi sul sistema ITS regionale, sull'offerta formativa e sul contratto di apprendistato.Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Emanuela D'Aversa (Responsabile Nazionale Ufficio Relazioni Industriali FerderTerziariio), Antonio Ficarella (Presidente ITS Aerospazio), Cristina Marzulli (Referente Orientamento ITS Logistica), Domenico Gadaleta (General Manager Apulia Holtel Group, Giancarlo Ceci (Presidente Agrinatura Società Agricola Andria), Eugenia Angela Losito (Presidente Ordine dei Consulenti della Provincia BAT).Oggetto della tavola rotonda: soddisfacimento fabbisogni professionali e formativi attraverso il l'offerta formativa ITS, agevolazioni contrattuali e contributive previste dal contratto di apprendistato.L'Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca rappresenta per la Puglia un'opportunità per l'inserimento lavorativo in settori ad elevata specializzazione in ambiti dove la richiesta di professionalità da parte delle aziende del territorio risulta elevata.Sono 7 le Fondazioni ITS-Istruzione Tecnica Superiore attive sul territorio regionale, che operano nei seguenti settori: Aerospazio, Meccanica e Meccatronica, Agroalimentare e Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Digital Maker, Logistica, Turismo e Ospitalità allargata e Sistema Moda.La Tavola rotonda servirà per presentare l'offerta formativa ITS nella Regione Puglia e le opportunità per le Imprese; la normativa e le modalità di attivazione del Contratto di Apprendistato per l'Alta formazione e ricerca. L'obiettivo sarà aumentare la platea di studenti inquadrati con contratti di apprendistato per l'Alta formazione e ricerca.