Fioccano risultati positivi per la marcia andriese, ottime le prestazioni dei giovani atleti

9 foto Le gare dei marciatori andriesi

Prestazioni da incorniciare e un talento che emerge gara dopo gara. L'atletica andriese si conferma a livelli elevati grazie agli ottimi risultati conseguiti dai marciatori locali, allenati con dedizione e costanza dalla guida sapiente del prof. Pino Tortora, tecnico FIDAL andriese. Nelle recenti manifestazioni sportive, i giovani atleti hanno sfoggiato prestazioni importanti ottenendo piazzamenti di rilievo nelle rispettive categorie.Partiamo da Vito Di Bari, l'atleta con maggiore esperienza del gruppo (classe 1990) e tesserato per l'Atletica Virtus Lucca, che ha partecipato alla Finale Argento del Campionato Di Società Assoluto su pista svoltosi il 15 e 16 giugno presso lo stadio "Romeo Galli" di Imola. Ricordiamo che, contrariamente alle manifestazioni individuali dove gli atleti competono per il risultato individuale, nei campionati di società ogni risultato del singolo atleta riceve un punteggio che contribuisce alla classifica della rispettiva squadra nel campionato. Il marciatore andriese ha gareggiato sulla distanza dei 5000 metri piazzandosi al secondo posto con il tempo di 20'48'': un risultato di notevole spessore che ha garantito un buon punteggio alla Virtus Lucca, team che nella prossima annata parteciperà alla serie A di atletica leggera proprio grazie al punteggio accumulato nella stagione odierna.Un risultato positivo lo ha ottenuto anche Nicola Lomuscio, tesserato per l'Atletica Amatori Acquaviva. Il giovane atleta classe 2003 ha partecipato ai Campionati Italiani Individuali su pista nella categoria Allievi, svoltisi presso lo stadio "Guariglia" di Agropoli dal 21 al 23 giugno. Lomuscio chiude la gara in quinta posizione sulla distanza di 10 km con il tempo di 46'34'', un piazzamento che fa ben sperare dopo un periodo di acciacchi e infortuni che hanno bloccato il giovane marciatore per qualche tempo. Lomuscio si è però ristabilito velocemente e sta raggiungendo la forma completa, come dimostra il secondo posto ottenuto lo scorso sabato al Trofeo Puglia.Da sottolineare infine, per quanto riguarda la categoria Cadetti relativamente al Trofeo Puglia, il quarto posto di Fabio Liso, tesserato per la Società Giovanile Acquaviva. Rilevante anche la tripletta andriese che conquista l'intero podio nella categoria Esordienti: Carla Lomuscio, Giorgia Liso e Mariachiara Lacedonio si sono distinte con eccellenti prestazioni presso lo stadio "Giosuè Poli" di Molfetta nell'ambito del Trofeo Puglia.